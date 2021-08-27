Фестиваль гиков, день рождения Майкла Джексона и прогулки по городу – Weekend (18+)

Странные персонажи заполнят улицы Екатеринбурга в эту субботу – пройдет фестиваль гик-культуры «Гиккон», где будут супермены, герои аниме и другие забавные персонажи. Фортепьянным вечером клуб «Фабрика» приглашает отметить День рождения короля поп-музыки Майкла Джексона. А в Литературном квартале зрителей ждут на концерт и спектакль под открытым небом. Эти и другие события – в обзоре от «Нового Дня».

Спектакль на свежем воздухе – от камерного театра

Камерный театр решил повторить опыт прошлого года, когда в августе театрам еще не разрешали работать в помещениях из-за коронавируса и они давали представления на улице. Сейчас работать в залах можно, но погода позволяет показывать спектакли на свежем воздухе, и артисты этим воспользовались – с 24 августа идет проект #НочьУлицаФонарьТеатр. 27 августа в 20:00 на сцене Литературного квартала покажут музыкальную комедию Владимира Зуева «Café «Мафе». По сюжету музыкант из кафе Сева Соловей устраивает творческий вечер: рассказывает истории из жизни и поет песни собственного сочинения. За веселыми, предельно реалистичными рассказами о бардах, рок-музыке, женщинах, «лихих 90-х», в которых многие люди старше 30 лет узнают истории из собственной жизни, скрывается печальный и тоскующий поэт.

Место проведения: Почтовое подворье музея Ф. М. Решетникова (ул. Пролетарская, 6).

Вход: 300 рублей.

Фестиваль гик-культуры «Гиккон»

В субботу весь «Радуга-парк» превратится в площадку для любителей гик-культуры: здесь будут зоны настольных игр, комиксов, видеоигр, косплея, фэнтези-сериалов и так далее. Пройдут живые выступления музыкантов, лекции и мастер-классы. На «Гиккон» приедет звезда фильма «Майор Гром» Сергей Горошко, с которым устроят автограф-сессию. Он также ответит на вопросы поклонников.

Конечно же, на фестивале будет много интересных персонажей в костюмах супергероев, героев аниме и комиксов.

Место проведения: «Радуга-парк» (ул. Репина, 94).

Вход: свободный.

Флешмоб по Animal Flow

В Екатеринбурге в эту субботу можно будет присоединиться к российскому флешмобу по фитнес-движению Animal Flow – направлению, в котором человек двигается свободно, как животное. Тренировка пройдет 28 августа в 10 часов на аллее Маяковского в ЦПКиО. И в это же время к флешмобу присоединятся участники из других стран из городов. Все вместе они разучат небольшую связку движений, отработают, а затем запишут видео. Его нужно будет разместить в соцсетях. Уровень подготовки – любой.

Место проведения: парк Маяковского.

Вход: свободный.

Фестиваль автомобильной культуры

В Верхней Пышме в музейном комплексе УГМК в субботу состоится Уральский фестиваль автомобильной культуры. Здесь откроют выставку автомобилей по категориям, в экспозиции будут и редкие машины. Пройдут соревнования по автозвуку и DJ-сеты.

Место проведения: музей УГМК (Верхняя Пышма, ул. Козицына, 2а).

Вход: 300 рублей, детям до 12 лет – свободный.

Экскурсия по модному Екатеринбургу XIX-XX веков

28 августа в 13 часов от Оперного театра стартует экскурсия «Модный Екатеринбург рубежа XIX-XX веков». Сотрудник музея истории расскажет и покажет, где в XIX веке можно было купить самую модную шляпку, где демонстрировались наряды по последней моде и прилично ли было кататься на велосипеде, что читали настоящие модницы, а также что делало дам изящными в глазах мужчин.

Место проведения: старт – от театра оперы и балета (Ленина, 46а).

Вход: 350-400 рублей.

Последние летние концерты – в парке Маяковского

В эти последние летние выходные в парке Маяковсокго будет два концерта. В субботу, 28 августа, в 17 часов на сцене «Саунд Парк» выступит группа Nuggers – брасс-команда, исполняющая авторский материал на духовых и ударных с применением электронных инструментов и речитатива. Они сыграют хаус, фанк и хип-хоп.

А 29 августа в 17 часов пройдет концерт Вики Радисевой – бедрум-поп-исполнительницы и автора песен из Екатеринбурга. В своих песнях девушка говорит о взрослении, поиске себя, людях, гранях любви и нелюбви. Зрителей ждет акустика, электроника и нежный вокал.

Место проведения: парк Маяковского.

Вход: свободный.

«Ночь кино» в кинотеатрах

В субботу с 20 часов некоторые кинотеатры Екатеринбурга (сеть «Премьер Зал») присоединятся к акции ночи российсского кино. Зрители бесплатно смогут увидеть три фильма, которые не так давно вышли на экраны, – все отечественного производства. Это «Пальма», «Огонь» и «Конек-Горбунок». В перерывах между показами для гостей проведут конкурсы с призами.

Место проведения: кинотеатры.

Вход: свободный, по регистрации, количество мест ограничено.

Экскурсия по площади Коммунаров

Сотрудники музея Ельцина в воскресенье, 29 августа, в 14 часов проведут пешеходную экскурсию на ВИЗе «Площадь Коммунаров». Это место, где всегда кипела жизнь. Раньше здесь заканчивался Екатеринбург и начинался Верх-Исетский поселок, а публика ходила сюда в Народный театр и на ипподром. Век назад здесь появилась братская могила погибших в Гражданской войне. Так появилась площадь Коммунаров. «Всего одна площадь способна рассказать, как заводской город превратился в постиндустриальный мегаполис», – говорят авторы экскурсии.

Место проведения: сбор – у Вечного огня.

Вход: 400 рублей, по билету затем можно прийти в музей Ельцина.

Встреча с уральским писателем Алексеем Сальниковым

В культурном центре «Премьер Зал Омега» 29 августа в 15 часов ждут в гости уральского писателя Алексея Сальникова – автора бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него». Фильм по роману в Екатеринбурге выйдет в прокат уже через несколько дней, а до этого автор расскажет о книге, о других своих произведениях. Алексей пишет еще и стихи и сам продекламирует их для гостей. Также часть общения будет посвящена Эльмашу, образов которого в творчестве Сальникова предостаточно.

Место проведения: «Премьер Зал Омега» (пр. Космонавтов, 41).

Вход: свободный, по регистрации.

Фортепьянный вечер в честь Майкла Джексона

29 августа весь мир празднует день рождения короля поп-музыки Майкла Джексона и по этому поводу в клубе «Фабрика» подготовили специальную фортепианную программу, посвященную лучшим композициям этого легендарного музыканта. Исполнять их будет Владислав Чепинога – солист филармонии.

«Майкл Джексон – это настоящий феномен, который взбудоражил американскую музыкальную сцену, раз и навсегда изменив устои поп-музыки. Будучи талантливым автором песен, хореографом и актером, Джексон 15 раз становился обладателем премии «Грэмми», подарив миру такие культовые композиции как Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal и Bad. Его песни не теряют своей актуальности и по сей день, зажигая сердца поклонников той самой страстью, с которой Джексон отдавался любимому делу», – говорят организаторы.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 300 рублей.

Показ короткометражек ко Дню кино

29 августа в 19:30 в Ельцин-центре в честь Дня кино покажут короткометражные фильмы и организуют встречу с режиссерами Климом Тукаевым и Иваном Сосниным. В программе – фильм-победитель секции Nespresso Talents Каннского кинофестиваля 2021 года «Почтальон», а также фильмы «Урок экологии», «Портрет мамы», «Любовь», «Карантин» и другие. Участники показа смогут обсудить ленты с их создателями, а также пообщаться на тему короткого метра в целом.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Хор «Доместик» исполнит музыку народов мира

29 августа в 18:30 на сцене летней эстрады Литературного квартала хор «Доместик» открывает новый концертный сезон. Коллектив представит слушателям как традиционные народные песни, так и авторские, отражающие стилистику музыки каждого народа. География репертуара: Германия, Италия, Венгрия, Украина, Кения, Япония, США, Грузия и, конечно же, Россия и другие страны.

Место проведения: летняя сцена Литературного квартала.

Вход: 400 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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