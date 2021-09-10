Фестиваль неизвестных сказок, театральные премьеры и прогулка по Вторчермету – Weekend (18+)

Несколько театральных премьер ждет Екатеринбург в предстоящий уикенд: в «Коляда-театре» представят свою версию «Анны Карениной», в Оперном поставили «Набукко» на библейские темы, кроме того, можно еще успеть на последний день «Реального театра». Также в эти выходные пройдет исторический фестиваль «Царский мост», фестиваль неизвестных сказок для всей семьи «Дикоросы». А на Вторчермете проведут экскурсию по местам поэта Бориса Рыжего. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Премьера «Анны Карениной» в «Коляда-театре»

Сегодня в 19 часов в «Коляда-театре» состоится премьера спектакля «Анна Каренина». Инсценировку по роману Льва Толстого писал Николай Коляда. Спектакль не отнесли ни к трагедии, ни к комедии – это будут «сцены русской жизни в двух действиях».

«У Толстого – всё живое, всё словно с улицы: страсти, ревность, гибель, любовь. И ничем не отличаются чувства нынешнего человека от того, что волновало героев Толстого. Разве что костюмы поменялись, а человек – он остался прежним. Всё как в романе: страстная любовь Анны и Вронского, презрение общества и ужасная гибель героини. Но всё же, несмотря на трагедию, есть и свет в финале спектакля», – говорят в театре.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: от 600 рублей.

Спектакль про девушек в ИГИЛ (запрещена на территории Российской Федерации)

10 сентября в 11:00 и 18:30 в ТЮЗе в рамках «Реального театра» покажут спектакль «Финист Ясный Сокол» московского театра «Девушки СОСО». Это постановка по пьесе Светланы Петрийчук о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу пьесы и спектакля легли реальные приговоры и протоколы допросов этих женщин – за последние годы в России, Казахстане, Узбекистане таких дел были сотни, если не тысячи.

«Что с ними случилось? Куда бегут эти женщины, и главное – откуда? В чем та неистребимая потребность человека – в вере, в любви, в ощущении себя частью чего-то большого и сильного, что заставляет мужчин брать в руки оружие и убивать, а женщин – поддерживать их в этом? Кто тот Финист, ради которого Марьюшка готова грызть железные караваи и сидеть по статье 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем)?», – на эти вопросы пытаются ответить постановщики.

Место проведения: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48)

Вход: 600-700 рублей.

Премьера оперы по библейскому сюжету «Набукко»

Еще одна премьера состоится 10 сентября в 18:30 и 11 сентября в 18 часов в «Урал Опера Балет». Здесь впервые поставили оперу Джузеппе Верди «Набукко». Основана она на событиях, описанных в Библии, и повествует о бедствиях евреев, об их пленении вавилонянами, а затем – отпущении на родину царем Вавилона Навуходоносором II.

Набукко в начале оперы – поклонник ассирийского идола Ваала, он оскорбляет веру иудеев, провозглашает себя Богом, и в наказание за дерзость лишается рассудка: искупить вину и прийти к новой вере ему помогает любовь к дочери Фенене.

Место проведения: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 300 рублей.

Молодые музыканты – на отчетном концерте Ural Music Camp 2021

На этой неделе десятки молодых групп проходили мастер-классы, слушали лекции, тренировали свое мастерство в рамках Ural Music Camp от организаторов «Ночи музыки». Сегодня, 10 сентября, в 19 часов во Дворце железнодорожников пройдет отчетный концерт выпускников лагеря. Образованные за 7 дней музыкальные коллективы презентуют треки, написанные за время обучения.

Кроме участников Ural Music Camp, на концерте выступит группа V.Nebo – проект Екатеринбургской певицы Анны Семеновой, в котором сплетаются арт-поп, неосоул и инди-поп.

Место проведения: Дворец культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102)

Вход: свободный, по регистрации.

Экскурсия по Вторчермету Бориса Рыжего

Сегодня вечером на Вторчермете пройдет экскурсия по местам Бориса Рыжего. Участники экскурсии пройдут по тем же тропам, по которым бродил поэт, посетят его родной двор и увидят то самое окно, через которое лирический герой смотрел на внешний мир, мир безобразный и прекрасный одновременно. Сам район становится действующим персонажем в стихах Рыжего: мрачный, страшный, но любимый и дорогой для поэта, рай и ад одновременно. У Вторчермета есть свои мифы и легенды, с которым познакомит экскурсовод и даже покажет одно из самых страшных мест Екатеринбурга – парк камвольного завода с озером Муха.

Место проведения: старт – от проходной завода РТИ (ул. Монтерская, 3)

Вход: 300 рублей, нужна регистрация.

Исторический фестиваль «Царский мост»

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге начнется пятый историко-культурный фестиваль, который продлится до 15 сентября в квартале купеческих усадеб у Царского моста (Розы Люксембург-Декабристов-Чапаева). Тема этого года: «Сады городских усадеб».

10 сентября состоится лекция заведующей документальным отделом фондов Свердловского областного краеведческого музея Ольги Бухаркиной «Архиерейская улица Екатеринбургской Епархии», а также презентация выставки живописи Георгия Павловича Ваганова, художника, архитектора, педагога. В субботу можно посетить авторскую пешеходную экскурсию «Александровский проспект. Сады глав города» или пленэр с художником Марией Семёнкиной, преподавателем УрГАХУ. А в 15 часов клуб исторических танцев «Pas de cote» покажет «Усадебные гуляния конца XIX века». Затем покажут сцены из жизни горожан XIX века.

В воскресенье тоже будет экскурсия, а также мастер-классы для всей семьи и конкурс художественного чтения.

Место проведения: квартал купеческих усадеб у Царского моста (Розы Люксембург-Декабристов-Чапаева)

Вход: свободный.

Вечеринка в честь открытия сезона концертов в «Свободе»

В клубе «Свобода» 10 сентября пройдет вечеринка «Открой Свободу» в честь нового концертного сезона. Выступят «Концы», «Четыре сыра», Wheels, Kamodo, «Друзья Хлои», «Джедаи», Piglets, АНП «МаТ», Lyubi-may и другие.

Место проведения: клуб «Свобода» (ул. Черкасская, 12)

Вход: от 350 рублей.

Фестиваль неизвестных сказок «Дикоросы»

11 сентября в парке у ТЦ «Радуга Парк» пройдет семейный фестиваль «Дикоросы», на котором дети увидят множество детских спектаклей за один день. Герои знакомых и забытых историй оживут, чтобы поделиться премудростями и создать атмосферу русской народной ярмарки со сказителями и хороводами.

На разных сценах покажут: иммерсивный спектакль «Сказки волшебного леса» режиссера Антона Бутакова (ЦСД), «Коляда-театр» сыграют спектакль «Пузырь, соломинка и лапоть», театр кукол ФИМ покажут «Аленький цветочек», Нижнетагильский «Молодёжный театр» покажет «Морожены сказки» по мотивам произведений Степана Писахова, а театр «Образ» – «Сказка-ложь, да в ней намек». Содружество «Фарандола» будет представлено на фестивале двумя театрами: театр «Мозаика» со спектаклем «...И все-все-все», театр «Акцент» с «Фейными сказками». Зрителям стоит обратить внимание на ярмарочное представление «Как Петрушка по ярмарке гулял» от театра «Мир на ладошке» и фетровый топографический театр.

Будут также выступления музыкальных групп, а на большом экране весь день будут показывать мультфильмы.

Место проведения: парк у «Радуга Парк» (ул. Репина, 94)

Вход: свободный, желательно зарегистрироваться.

Иммерсивный спектакль «Не ходите в гости... к Чехову»

11 сентября в 15:00 и 18:00 к своему двухлетию «Синара Центр» представляет иммерсивный спектакль «Не ходите в гости... к Чехову» по рассказам русского писателя. Весь комплекс на Верх-Исетском бульваре превратится в одну большую театральную площадку, и каждый зритель сможет принять участие в постановке и стать на какое-то время актером. Это будет спектакль-променад, квест и путешествие одновременно. Большинство героев будут знакомы с детства, ведь все мы любим произведения Антона Павловича Чехова, а кто-то может быть удивится.

Место проведения: «Синара Центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4)

Вход: свободный, по регистрации (количество мест ограничено).

Эко-фестиваль «Искусство для Земли»

11 сентября в 13 часов «Доме Маклецкого» пройдет фестиваль «Искусство для Земли». Два месяца музей, совместно с местными барами и горожанами собирал алюминиевые банки, чтобы во время фестиваля создать искусство прям на ваших глазах. Все четыре этажа особняка на Тургенева займут местные деятели, которые неравнодушны к теме экологии и любви к себе. Будут просмотр мультфильма от 2×2 про экологию, стояние на гвоздях, лекция, мастер-классы, перфоманс во дворе «Дома Метенкова» и чаепитие с ведром Пуэра.

Место проведения: «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36), «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: на фестиваль бесплатный. Участие в мастер-классах платное.

Фестиваль «Кино без барьеров»

11 и 12 сентября в Ельцин-центре проходит эхо фестиваля «Кино без барьеров» – это единственный в России кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью. Можно будет увидеть картины на самые разные темы. Например, в воскресенье программу откроет фильм о женщинах с расстройством аутистического спектра «Видеть невидимое», а завершать фестиваль будет жизнеутверждающий фильм «Две дороги» о музыкальной группе, где играют участники с разными формами инвалидности.

Фильм «Видеть невидимое» представит Антонина Стейнберг – женщина с расстройством аутистического спектра, руководитель проекта поддержки взрослых в спектре аутизма Autistic Сity, эксперт Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Кстати, Антонина 11 сентября прочитает еще и лекцию об особенностях женского аутизма.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Фестиваль «Бодрое воскресенье»

12 сентября в Уральском центре народного искусства имени Родыгина пройдет «Бодрое воскресенье». Будет зарядка на открытом воздухе от студии телесных практик, сдача норм ГТО, русский рукопашный бой. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по спортивной аэробике от известного тренера, или поучиться играть на африканских барабанах и шумовых инструментах. Также будут занятия по йоге и мастер-класс по игре в пинг-понг.

Место проведения: Уральский центр народного искусства имени Родыгина (пр. Космонавтов, 23)

Вход: свободный.

Концерт Хаски

12 сентября в 19 часов в концерт-холле «Свобода» выступит известный российский рэпер Хаски. Артист официально готов презентовать новый альбом в крупнейшем путешествии, состоящем из 33 городов. Как говорят организаторы, шоу в рамках этого тура – это квинтэссенция накопившейся творческой энергии вкупе с нескончаемой концертной энергией, которую Хаски готов передать каждому слушателю на каждом шоу предстоящего концертного путешествия.

Место проведения: «Свобода» (ул. Черкасская, 12)

Вход: от 1800 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

За вечер на свердловских дорогах погибли две женщины-пешехода (ФОТО). / 10 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Архивы Нового дня» о кураже в избирательных штабах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»