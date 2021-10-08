Фестиваль уральского кино, перформансы биеннале и День чтения – Weekend (18+)

В эти выходные, пока проверка QR-кодов еще не стала новой реальностью, можно сходить на перформансы биеннале – там будут рвать волосы на руках, а вместо людей станцуют динамики. В «Эрмитаж-Урале» будут спасать Рембрандта, в Литературном квартале – читать стихи и прозу, а в Ельцин-центре обучат экологическому мышлению. Обзор этих и других событий – в афише выходных от «Нового Дня».

День чтения в Екатеринбурге

В Литературном квартале на разных площадках сегодня проходит всероссийская акция День чтения. В 18:00 в музее Ф.М. Решетникова пройдет передача «Веранда F.M.» – чаепитие в аутентичной обстановке XIX века под чтение отрывков из произведений Решетникова. А на веранде музея пройдет интерактивная программа о работе почты в старом Екатеринбурге с «почтовыми чтениями».

В то же время в музее «Литературная жизнь Урала XX века» пройдет интерактивная программа по поэзии Серебряного века с участием актеров Камерного театра «Бродячая собака». Так назывался самый интригующий подвал Петербурга, куда заглядывали Александр Блок, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Марина Цветаева и другие великие поэты.

В 19:00 в музее «Литературная жизнь Урала XX века» пройдет программа «Юмор в изгнании» – песочное шоу Андрея Казанцева по юмористическим рассказам писателей русской эмиграции: Аркадия Аверченко, Тэффи, Саши Черного.

Место проведения: площадки Литературного квартала.

Вход: 200-300 рублей.

Музейный вечер «Спасти Рембрандта»

8 октября в 18:30 в центре «Эрмитаж-Урал» устроят музейный вечер «Спасти Рембрандта», который посвятят истории эвакуации в Свердловск коллекций трех знаменитых музеев: Государственного Эрмитажа, Оружейной палаты Московского Кремля и музея «Херсонес Таврический». Сначала пройдет необычная театрализованная лекция: гостям расскажут, как музейщики Москвы, Ленинграда и Крыма буквально под бомбами спасали сокровища своих всемирно известных собраний. Помогать лектору создавать атмосферу времени будут актеры екатеринбургских театров. Они прочтут воспоминания музейных сотрудников об эвакуации и жизни в Свердловске.

Во второй половине вечера пройдет мастер-класс по созданию винтажных открыток с элементами декупажа. Материалом послужат распечатанные изображения с полотнами западноевропейского искусства, которые были подарены Эрмитажем в благодарность за спасение его коллекции и выставляются сейчас в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал».

Место проведения: «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11).

Вход: свободный, нужна регистрация.

Хореография динамиков и вырывание волос на руках: перформансы биеннале

В Екатеринбурге продолжается Уральская биеннале современного искусства. И в октябре у посетителей еще есть возможность посетить представления ее перформативной части. Например, 8, 9 и 10 октября в 19 часов в цирке пройдет перформанс «Квадраты будут падать» (художник Ян. Ст. Вернер). Это хореография разнонаправленных динамиков в сопровождении трех акробатов Екатеринбургского цирка. Клоунада без живых актеров, где оживающие механические объекты заменяют живое присутствие певцов и музыкантов на сцене, но где, тем не менее, присутствует действие. Перформанс выстроен вокруг таких тем, как пародия, фарс и клоунада.

Сегодня в 19:30 Кавачи покажет «Звук вырывания волос» – перформанс, основанный на личном опыте общения художника с турецкой армией. Когда художника призвали в армию, он, не желая быть солдатом, сообщил, что он гей, чтобы получить так называемое «розовое свидетельство», но для этого потребовалось пройти обследование у военных медиков и психологов, которое обернулось нелепой драмой и унизительным опытом. Абсурдная фраза одного из врачей «У тебя волосы на руках, ты не можешь быть геем!» легла в основу этого произведения.

Место проведения: площадки биеннале.

Вход: на один перформанс – от 200 рублей.

Фестиваль уральского кино «Ойка»

В эти выходные в Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль уральского кино «Ойка». Организаторы говорят, что у показов и лекций есть две цели. Первая – ответить на вопросы: что такое Урал? Какие у региона самобытные черты? Можно ли говорить о региональной идентичности в эпоху глобализации? Вторая цель связана с кино – на фестиваль принимались фильмы только от жителей Урала.

8 октября на фестивале показывают ретроспективу Бориса Галантера, пройдет лекция Лидии Добрейциной «Города-заводы Урала». Конкурсный показ в «Заре» начнется в 19 часов.

9 октября можно сходить на лекцию Евгения Рабиновича «Василий Татищев, таракан и осётр: граница между Европой и Азией как колониальный проект», в 16 часов – на дебаты «Существует ли уральская идентичность?». В 18:30 – конкурсный показ секции «Чудская летопись».

10 октября – ретроспектива Бориса Галантера, обзорная экскурсия «Уралмаш дорогами аборигенов», конкурсный показ секции «Внутри уральского моря». В 20:30 выберут победителей.

Место проведения: кинотеатр «Заря», музей «Литературная жизнь Урала ХХ века».

Вход: свободный, на каждое событие нужна отдельная регистрация на сайте фестиваля.

«Зеленая суббота» в Ельцин-центре

В Ельцин-центре 9 октября с 12 до 20 часов будут проходить мастер-классы, лекции, свопы, игры и квесты, рассчитанные на самый разный возраст участников. На «Зеленую субботу» можно прийти даже с маленькими детьми. Экомероприятия проводят для того, чтобы люди могли приобрести полезные привычки и пересмотреть устоявшийся образ жизни. Например, расхламить шкаф или научиться составлять капсульный гардероб, отдать ненужные вещи или найти им новое применение, начать сортировать мусор, делать что-то своими руками, найти более экологичные альтернативы в деятельности дома и на работе.

Например, пройдут мастер-классы по оригами, созданию экобумаги и экосвечей, травяных мешочков для массажа. Для детей и взрослых проведут квест-игру «Путешествие в страну Разделяндия». На мероприятие можно приносить ненужные вещи в хорошем состоянии и обмениваться ими с другими участниками.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Открытие новой площадки в ЦПКиО

В парке Маяковского в пятницу открылась новая инклюзивная площадка для детей, которую можно посетить уже сегодня. Здесь ребята с физическими и интеллектуальными нарушениями смогут социализироваться, играть и заниматься спортом вместе с их типично развивающимися сверстниками.

Площадь спортивно-игрового пространства в парке составляет на 2700 квадратных метров. Всего установлено 37 игровых и спортивных элементов и конструкций. Инклюзивное пространство включает в себя оборудование, которое подойдет не только обычным детям, но и детям с особыми потребностями, среди инклюзивных элементов: качели «Гнездо», качалка-балансир и другие объекты, развивающие координацию и баланс тела.

Место проведения: парк Маяковского.

Вход: свободный.

Фильм о Сергее Бодрове-младшем

9 и 10 октября в Ельцин-центре покажут документальный фильм о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег, друзей и соратников. Это лента открытия 32-го открытого кинофестиваля «Кинотавр» – «Нас других не будет». Фильм родился как прямое продолжение многочисленных встреч и разговоров с Сергеем Бодровым-младшим и Алексеем Балабановым. Идея заново осмыслить феномен личности Сергея принадлежит Евгению Никишову и Валерию Федоровичу. О нем рассказывают близкие друзья и соратники – продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов, оператор Сергей Астахов, а также… сам Сергей Бодров-младший и режиссёр Алексей Балабанов, чьи фильмы «Брат» и «Брат-2» обрели всенародную славу на сломе 2000-х.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

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