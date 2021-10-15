Кинофестиваль «Россия», Beat Weekend и музыка Финляндии – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге будет много кино. В городе открывается фестиваль документальных фильмов «Россия» и продолжается фестиваль кино о современной культуре Beat Weekend: в афишах – самые разные темы и жанры. В филармонии представят музыку Финляндии и Великобритании, в город приедут «Алоэ Вера» и Noize MC. Эти и другие события – в афише выходных «Нового Дня».

Фестиваль документального кино «Россия»

Сегодня в Екатеринбурге открывается один из старейших смотров доккино – 32-й фестиваль «Россия». В шорт-лист вошли 62 ленты – 31 кинокартина в конкурсе документальных фильмов и 31 – в конкурсе телевизионных документальных фильмов. Показы пройдут в залах Дома кино и библиотечном центре «Екатеринбург». Зрители увидят ленты Сергея Дебижева, Андрея Осипова, Евгения Голынкина, Валерия Тимощенко, Ирины Васильевой, Андрея Истратова и других режиссеров. Темы – самые различные: волонтерское движение, достижения спортсменов, пандемия и смерть, художники Коровин и Рерих, писатели и так далее.

Торжественное открытие фестиваля состоится 15 октября в 19 часов в детской филармонии. Начало в 19:00. Там покажут новый фильм председателя жюри конкурса документальных фильмов, победителя фестиваля «Россия» 2019 года Алексея Федорченко – «Последняя «Милая Болгария».

Место проведения: Дом кино, библиотечный центр «Екатеринбург».

Вход: свободный, на открытие – по пригласительным билетам.

Фестиваль документальных фильмов о современной культуре Beat Weekend

Еще один фестиваль документальных фильмов проходит в Екатеринбурге с 12 по 20 октября. Beat Weekend – это региональная версия московского Beat Film Festival. В лентах показаны герои и явления современной культуры. Например, в этом году будут фильмы о музыканте Моби, спортсмене Майкле Джордане, архитекторе Алваре Аалто.

В эти выходные можно посмотреть фильм «Чиллнобыль» – историю о группе друзей, которые решили воплотить свою мечту – провести рейв на заброшенной Чернобыльской АЭС. Или ленту «Майкл и его джорданы» – о том, как Air Jordan стали самыми знаменитыми именными кроссовками в мире. Или «Аалто» – фильм о талантливом финском архитекторе – и том, что никто не становится великим в одиночку.

Полную программу и расписание фильмов найдете на сайте фестиваля.

Место проведения: кинотеатры «Омега», «Заря», кинозал Ельцин-центра, бар «Самоцвет».

Вход: 350 рублей за один сеанс.

Концерт группы «Алоэ Вера»

15 октября в клубе «Фабрика» выступит группа «Алоэ Вера», которая 10 лет назад образовалась в Екатеринбурге, но затем солистка Вера Мусаелян переехала в Москву. Группа играет в стиле поп-рок, постоянно выступает на фестивалях. На родине музыканты сыграют лучшие и новые песни.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 1500 рублей.

Писатель Алексей Сальников расскажет, что он читает

15 октября в 18:30 в библиотеке Белинского пройдет встреча с уральским писателем, автором бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексеем Сальниковым. Разговор состоится в рамках проекта «Мой любимый писатель». Здесь не просят назвать лучшие книги всех времен, сформулировать топ-10 художественных произведений обязательных к прочтению или выдать список рекомендательного характера. Гости проекта рассказывают о своей читательской биографии: о том, когда произошло знакомство с миром художественной литературы, что читали в детстве и юности, какую роль сыграла библиотека и что сегодня стоит на книжной полке.

Место проведения: библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15), литературная гостиная.

Вход свободный.

Фестиваль камерной музыки «Камер-Fest»

В предстоящие выходные меломаны смогут посетить несколько концертов в рамках стартовавшего фестиваля камерной музыки «Камер-Fest». Так, 16 октября в 18:00 начнется концертная программа Brilliance от дуэта «Этерия». За один вечер слушатели пронесутся по всем знаковым музыкальным эпохам от классики до современности.

А 17 октября в 18:00 – программа «Арт-вояж. Франция-Германия», которая предлагает отбросить надоевшие штампы и обратиться к культурному наследию двух наций. И окажется, что французы и немцы гораздо ближе в понимании прекрасного и вечного, чем этого хотелось бы политикам. В самом деле, изысканный французский стиль Жана-Мари Леклера и Бенджамена Годара как нельзя лучше соседствуют с немецкими романтическими шедеврами Роберта Шумана и Каспара Куммера.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова 30).

Вход: 350 рублей.

Музыка Финляндии и Великобритании

16 октября в 18 часов в филармонии молодежный оркестр под управлением дирижера Димитриса Ботиниса представит музыку двух морских держав – Финляндии и Великобритании. Выступление коллектива украсит 17-летний скрипач Матвей Блюмин. В дополнение к завораживающей оркестровой пьесе «Туонельский лебедь» он исполнит величественный скрипичный концерт финского классика Яна Сибелиуса. Своеобразной проверкой на виртуозность является и струнный диптих англичанина Эдуарда Элгара, который сам прекрасно владел скрипкой. Также прозвучат произведения британца Бенджамина Бриттена. Его опера «Питер Граймс» рассказывает о жителях прибрежного городка и содержит поэтичные оркестровые интерлюдии.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: 1100 рублей.

Лаборатория современного танца для всех желающих

В Ельцин-центре 16 и 17 октября с 12 до 15 часов хореографы Линдон Шимицу (Финляндия) и Анна Щеклеина (Россия) проведут мастер-классы для всех желающих. На лаборатории фокусом внимания будут отношения тела и места, соматики и исследования site specific. Хореографы предложат участникам опыт соматической работы и импровизации в связи с пространством вокруг. Эти идеи будут отправными точками для групповой работы, и процесс будет выстраиваться в зависимости от участников и их актуальных запросов. Формат лаборатории предполагает свободу развития действий, где главное – процесс, а не результат.

Место проведения: зал «Свобода» в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Концерт Noize MC

17 октября в «Телеклубе» выступит Noize MC, который приедет в Екатеринбург в рамках тура «Всё как у людей» – концертный тур главной рок-звезды русского хип-хопа Noize MC. Это история одного особенного человека, откликающаяся одновременно в каждом из нас: саркастический рэп на злободневные темы, искрометный фристайл и самые романтические признания в любви с неповторимым авторским саундтреком.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 3500 рублей.

Лекция «Шанхай – Свердловск: о судьбах русских эмигрантов в Китае»

17 октября в 14 часов в музее истории Екатеринбурга ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Виктория Шаронова прочитает лекцию про Октябрьскую революцию 1917 года, которая привела к эмиграции из страны большой части населения. Среди стран, оказавших приют вынужденным беженцам, был и соседний Китай. С первого дня пребывания на чужбине беженцы мечтали о возвращении домой, и эта мечта помогала им пережить все свалившиеся на них невзгоды и трудности. Среди эмигрантов были люди разных сословий и профессий: военные, священники, интеллигенция, служащие, деятели культуры и т.д. Все они имели общую судьбу изгнанников, потерявших родину, но линия жизни каждого из них была уникальна. Лектор расскажет о непростом времени жизни представителей русской эмиграции в Китае и их возвращении на родину после многолетней разлуки.

Место проведения: музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: свободный, по регистрации.

Мастер-класс и лекция про Гогена и Ван Гога

17 октября с 12 до 14 часов в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет занятие для родителей с детьми старше 6 лет «Взрыв солнечного цвета: Гоген и Ван Гог, кто ярче?».

«Попробуем разобраться в творчестве двух художников, что вдохновляло их на создание своих прекрасных и таких сочных по цвету картин. Затем пройдет мастер-класс в технике акрил «Открытка на холсте», – рассказали в музее.

Место проведения: «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11).

Вход: 350 рублей.

Выставка к дню рождения Сергея Есенина

В Камерном театре открывается выставка, которая проработает до 10 ноября, – «Я сердцем никогда не лгу», посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося русского поэта Серебряного века Сергея Есенина. Это экспозиция уникальных архивных документов и фотографий, прижизненных изданий, поэтических сборников, рукописей поэта, переписки с родными и друзьями из личного фонда Сергея Есенина Отдела рукописей Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Многие из экспонатов демонстрируются впервые. В их числе, к примеру, письмо Сергея Есенина его знакомой Лидии Мацкевич, сведений о которой до сих пор не обнаружено, протоколы опросов Вольфа Эрлиха и Георгия Устинова по делу о смерти поэта и многие другие документы, представляющие несомненный интерес для ценителей творчества поэта.

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18).

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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