Ural Music Night, Дельфин и «Курара» – Weekend (18+)

Екатеринбуржцев ждут насыщенные музыкальные выходные – последние, когда на концерты и в театры можно будет попасть без QR-кодов. Наконец-то состоится Ural Music Night, где выступят Billy's band, «Каста», Iowa, «Запрещенные барабанщики» и другие. «Курара» даст большой сольник, где презентует новый альбом «Брут», а Дельфин привезет «Край». Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Ural Music Night

Сегодня в Екатеринбурге проходит крупнейший музыкальный фестиваль Ural Music Night. На 60 площадках выступят сотни музыкантов, в том числе – известные хедлайнеры: Billy's band, «Каста», «Запрещенные барабанщики», Вадим Самойлов и другие. Подробнее о музыкантах «Новый День» писал здесь.

Попасть на фестиваль в этом году смогут только привитые от коронавируса: браслеты, по которым будет доступ на площадки, выдаются по QR-кодам.

Место проведения: площадки Екатеринбурга.

Вход: свободный, по браслетам.

Дельфин презентует «Край»

Кроме «Ночи музыки», сегодня пройдет большой концерт Дельфина в «Фабрике» – в рамках российского тура он привозит новый альбом «Край». Предыдущая студийная пластинка «442» стала одним из главных русскоязычных релизов 2018 года. А новый альбом в определенной степени наследует сложный дискурс предшествующего, побуждая слушателя к еще более острым вопросам и неочевидным выводам. Презентация пройдет в нестандартном формате, непривычном даже для самих музыкантов. Драматургия концерта и подача материала как всегда будет отличаться палитрой выразительных средств и лирических акцентов, соединяя в единое целое новые музыкальные откровения и уже знакомые слушателю произведения.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 1800 рублей.

Финальные перформансы биеннале в цирке

В эти выходные пройдут последние перформансы в цирке в рамках Уральской биеннале современного искусства. Сегодня в 20 часов, например, – премьера представления Себастьяна Баумгартена Attitudes. Себастьян Баумгартен вместе с Людвигом Хаугом и Робертом Липпоком представляют пять образов, с 2025 по 2425 год, где несколько сотен существ эпохи антропоцена пытаются выжить в мире за пределами человеческого господства и насилия. Художники задаются вопросом, есть ли возможность развить осознанность и представить родство за пределами исключительно человеческих категорий, найти новых единомышленников, чтобы вместе создать новые функциональные связи. Цирк кажется идеальной сценой для подобного разговора, поскольку здесь под одной крышей работали и люди, и животные. Перформанс повторят трижды: 22, 23 и 24 октября.

Место проведения: цирк (ул. 8 Марта, 43).

Вход: 200 рублей, льготный – 100 рублей.

Majestic покажет новый спектакль «Безморье»

А в «Щелкунчике» сегодня в 19 часов танцевальная компания Majestic представит новый спектакль «Безморье». В течение часа волшебный синтез современной хореографии, драматургии, художественного оформления и живого вокала погрузит вас в выдуманный мир. Это – Куб, с особо выстроенной иерархией и со своими законами жизни. «Безморье» – это некий межгалактический портал между измерениями настоящего и того, что вполне может стать альтернативным будущим. Спектакль пронизан символизмом и откровениями, а финал обещает никого не оставить равнодушным. Через звуковые и визуальные инсталляции вся хореография смотрится иначе, более правдиво, как будто это не танец, а целая жизнь протекает у вас перед глазами.

Место проведения: «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104).

Вход: 300-600 рублей.

«Курара» презентует новый альбом «Брут»

В субботу, 23 октября, в 20 часов в клубе «Фабрика» пройдет большой концерт группы «Курара». «Брут» – девятая пластинка в дискографии группы, которую уже по праву можно назвать легендой уральской инди-музыки. О том, какой будет новая работа «Курары», слушатели уже смогли получить примерное представление по вышедшим синглам «Актриса», «Кайф», «Чума и Вирт». Альбом обещает быть эклектичным и разноплановым.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 1200 рублей.

Ансамбль саксофонов в филармонии

23 октября в 21:30 в Большом зале филармонии выступит единственный в России ансамбль саксофонов – лауреат телепроекта «Квартет 4×4» на канале «Культура». Он объединяет молодых виртуозов, выпускников Академии им. Гнесиных, прошедших стажировку в немецком Любеке.

Музыканты представят четыре разных по величине и по тембру саксофона, на которых исполнят саундтреки к известным французским фильмам (Владимир Косма), танцевальные ритмы регтайма и танго (Астор Пьяццолла), любимую классику (мелодии из опер «Кармен» Жоржа Бизе и «Любовь к трём апельсинам» Сергея Прокофьева), сочинения известных минималистов (Филип Гласс, Майкл Найман) и квартетную музыку XX века. Кстати, в состав ансамбля входит выпускник Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) и ученик Игоря Паращука Геннадий Полуяктов, играющий на альт-саксофоне.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 750 рублей.

Как живут в домах-расческах

В эти выходные в рамках культурного проекта «Соседи» можно будет приобщиться к жильцам известных домов на проспекте Ленина – № 52 и 54. С утра пройдет субботник, а с 13:30 начнется экскурсия по городкам от «Территории авангарда». Затем можно будет понаблюдать, как художник расписывает старые окна, которые когда-то сняли с домов. Параллельно живописцы из Дягилевки нарисуют пейзажи с домами. В 16 часов пройдет урбан-исследование района от команды Анны Балтиной. В 17 часов всех зовут погулять по парку Энгельса, а в 18 часов – театр теней от «ФИМ».

Место проведения: дворы на Ленина, 52 и 54.

Вход: свободный.

Интерактив – «Как отдыхали в XIX веке»

23 октября в 13:00 в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» пройдет экскурсия «Здоровый досуг, или Как отдыхали на Урале в XIX веке». Во время интерактива гостям расскажут, как проводила свободное время интеллигентная публика в позапрошлом столетии.У них не было интернета и телевидения, но люди не скучали – устраивали импровизированные театральные постановки и музыкальные вечера, чаевничали и играли в настольные игры.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41)

Вход: от 200 рублей, нужна регистрация по телефону 371-22-81.

Фестиваль американского кино

В Ельцин-центре в эти выходные проходит Amfest – 16-й фестиваль американского кино. «Амфест» стремится догнать и перегнать число звёзд на американском флаге – по жанровому, стилистическому, эмоциональному разнообразию фильмов-участников. Глаза разбегаются – но так и должно быть: новое актуальное кино США щеголяет фантазией и остроумием.

Например, можно будет посмотреть фантастику о женщинах на вечной потусторонней войне «Сигнал бедствия». Ана повторяет судьбу многих сказочных героинь – от Алисы и Элли до Жени из «Цветика-семицветика». Вот только попадает она из своей привычной обычной жизни не в Страну чудес, Изумрудный город или хотя бы на Северный полюс, а в жутковатый параллельный мир, где женщины под водительством прирождённой амазонки Марши (Миа Гот, «Нимфоманка», «Суспирия») ведут нескончаемый бой с мужчинами.

Своеобразную кинотерапию послеродовой депрессии представляет из себя фильм с Амандой Сейфрид в главной роли «Глоток воздуха». 1995 год. Джули Дэвис сочиняет и рисует сказки для детей – они оживают на экране радужными мультфильмами. Такой же славной может показаться и жизнь Джули, счастливой в браке и материнстве; свет пронизывает ее уютный дом, вокруг – добрые заботливые люди. Можно радоваться каждому новому дню, но что-то гложет женщину изнутри... Эми Коппельман экранизировала собственную книгу, посвящённую причинам и клиническим проявлениям послеродовой депрессии. «Глоток воздуха» – во многом социальный проект, напрямую обращающийся к тем, кто страдает заболеванием, диагностика которого ещё совсем недавно была практически на нулевом уровне.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 350 рублей.

Кинопоказы фильмов Дзиги Вертова

С сегодняшнего дня и до 27 октября в Доме кино будет идти большая футуроспектива «Киноглаз. Киноки. Вертов». Зрители увидят крупнейшее собрание кинолент советского авангардиста Дзиги Вертова и мастеров его школы. Творчество «киноков» навсегда перевернуло принципы построения документальных картин. Показы и обсуждения фильмов в Доме кино пройдут с участием киноклуба «Прометей». В программе показов найдут себе события по душе как профессионалы в области кино, так и искушенные киноманы – в футуроспективу вошли 10 немых и звуковых картин.

Место проведения: Дом кино (ул. Луначарского, 137).

Вход: 260-300 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

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