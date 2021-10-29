Хиты 2000-х от «Другого оркестра», новый альбом «Сансары» и спектакли-променады – Weekend (18+)

Сегодня в Екатеринбурге еще можно успеть посетить несколько концертов, на которые пустят без QR-кодов: «Другой оркестр» презентует программу Best of 2000s, а «Сансара» исполнит новый альбом «Станция «Отдых». С завтрашнего дня, собираясь на мероприятия, захватите с собой сертификат о прививке. Хотя будет и несколько уличных концертов и спектаклей – туда пустят без проблем. Все самые интересные события выходных – в афише «Нового Дня».

«Другой оркестр» с программой Best of 2000s

29 октября в 19:30 на сцене ЦК «Урал» пройдет концерт «Другого Оркестра» под названием «Best of 2000s». Программа будет составлена из музыки 2000-х – прозвучат хиты, популярные до сих пор. Тогда расцвел феномен группы Black Eyed Peas, процветал минималистичный саунд Timbaland, именно в эти годы творила величайшая звезда соул-музыки Amy Winehouse, динамики каждой тачки разрывал фирменный бас Benny Benassi, именно в это время чарты штурмовал коллектив Дэймона Албарна Gorillaz. Кроме уже упомянутых прозвучат хиты Daft Punk, Modjo, Chemical Brothers, Red Hot Chili Peppers, Franz Ferdinand, Britney Spears и многих других.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: от 700 рублей.

«Сансара» презентует альбом «Станция «Отдых»

Сегодня, 29 октября, в 20:00 в клубе «Фабрика» уральская группа «Сансара» презентует новый альбом «Станция «Отдых», который вышел буквально на днях. Музыканты особо не рассказывают о концепции пластинки, предлагая слушателям самостоятельно оценить новые треки. Кроме новых песен, прозвучат на концерте и все основные хиты «Сансары».

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 1500 рублей.

Спектакль в «Эрмитаж-Урале»

В центре «Эрмитаж-Урал» сегодня в 19:00 покажут документальный спектакль, который создавался для «Ночи музеев», – «Свердловск: культурная эвакуация». Это променад, во время которого вы узнаете истории спасения экспонатов из музеев Москвы, Ленинграда во время войны. Как в Свердловске хранили шедевры Эрмитажа? Как знаменитая балерина Майя Плисецкая стояла в очередях за продуктами в голодном Свердловске, а известная детская писательница Агния Барто пошла работать на завод вместе с подростками? Какие животные из Московского зоопарка спаслись, а какие погибли в суровые уральские морозы? Эти и другие истории переработала в пьесу Ирина Васьковская. В спектакле заняты актеры Камерного театра и Открытого студийного театра.

Место проведения: «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11).

Вход: свободный, нужна регистрация.

«Концерт памяти» во дворе на Ленина

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в 11:30 во дворе на Ленина, 54/5, состоится «Концерт памяти», в котором примут участие местные хоры, ансамбли, музыканты. Организаторы таким образом хотят почтить память пятидесяти актеров, режиссеров, музыкантов, репрессированных в 1937-1938 годах в Свердловской области: это 41 мужчина и 9 женщин, 16 из которых были расстреляны.

Двор выбран неслучайно. На Ленина, 54, жили многие известные актеры, дирижеры, танцовщики. В одном только пятом корпусе – Маренич, Емельянова, Курочкин, Евдокимова, Паверман, Фридлендер. Для балерины музкомедии Татьяны Малиновской и ее мужа-хормейстера Абрама Субботовского этот адрес стал последним. Супругов обвинили в шпионаже и расстреляли, как и других невинных людей – представителей творческой интеллигенции Свердловска.

Место проведения: пр. Ленина, 54/5.

Вход: свободный.

Премьера «Питер Пэн в Кенсингтонском лесу» в ТЮЗе

30 и 31 октября в 14:30 в Екатеринбургском театре юного зрителя пройдет премьера по мотивам сказки Джеймса Барри «Питер Пэн в Кенсингтонском саду». Повесть рассказывает непростую историю о том, как взрослея, каждый из нас забывает самое важное, что интуитивно чувствуют все дети, и год за годом забытое считает выдумкой и ерундой. Вслед за Питером Пэном мы отправимся в Кенсингтонский сад, чтобы вспомнить и осознать то самое забытое важное. Оригинальное визуальное, музыкальное и пластическое решение постановки не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

Место проведения: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48).

Вход: от 390 рублей.

Спектакль-исследование «Непрерывное отображение»

В рамках Уральской биеннале современного искусства 30 октября в 14 часов от ГЦСИ начнется спектакль-прогулка, спектакль-исследование «Непрерывное отображение». Постановка создавалась на основе биографических интервью, материалов опроса и фокус-групп, а также на основе количественных данных от аналитиков «Яндекс.Карт». Участников ждет полуторачасовая прогулка: встреча с неприметным, непривычным и городским «другим». В руках участников будут путевые журналы, в наушниках – подкаст, соединяющий личные свидетельства и теоретические наблюдения, а перед ними – причудливый Екатеринбург. Каждый следующий участник идет по стопам предыдущего, оставляя непрерывную линию на ткани города.

Место проведения: старт – от ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а).

Вход: 300 рублей.

Экскурсия «Вторчермет Бориса Рыжего»

30 октября в 15:00 пройдет экскурсия «Вторчермет Бориса Рыжего» – о поэте и городе, о перестройке и рубеже веков, о бандитах и о любви. Участники пройдут по тем же тропам, по которым бродил поэт, посетят его родной двор и увидят то самое окно, через которое лирический герой смотрел на внешний мир, мир безобразный и прекрасный одновременно. Сам район становится действующим персонажем в стихах Рыжего: мрачный, страшный, но любимый и дорогой для поэта, рай и ад одновременно. У Вторчермета есть свои мифы и легенды, с которым познакомит экскурсовод и даже покажет одно из самых страшных мест Екатеринбурга – парк камвольного завода с озером Муха.

Место проведения: старт – от проходной РТИ (ул. Монтерская, 3).

Вход: 300 рублей, количество билетов ограничено.

Субботник в кинотеатре «Заря»

30 октября в 16 часов желающие могут принять участие в покраске фойе кинотеатра «Заря». Здание сейчас всеми силами приводят в порядок, и любой может поучаствовать в этом процессе. После субботника гостям покажут фильм «Новая Москва» 1938 года, который когда-то был запрещен. Его герой – изобретатель из провинции – приезжает в Москву с макетом реконструкции столицы.

Место проведения: кинотеатр «Заря» (ул. Баумана, 2).

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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