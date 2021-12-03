Mgzavrebi, день рождения Урал Мороза, «Кинопроба» и закрытие биеннале – Weekend (18+)

В эти выходные можно запрыгнуть в последний вагон и еще сходить на площадки и мероприятия биеннале, которая закончится в воскресенье, или отправиться смотреть молодое кино на фестиваль «Кинопроба». Грузины Mgzavrebi дадут сразу два праздничных концерта, а в «Парке сказов» отметят день рождения Урал Мороза. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Два концерта Mgzavrebi подряд

3 и 4 декабря в 19 часов в клубе Center Club Mgzavrebi будет отмечать свое 15-летие. За время существования коллектив выпустил 7 альбомов и приобрел многотысячную аудиторию. Предстоящий концерт – настоящий подарок как для зрителей, так и для самих музыкантов.

«Было бы отлично, если на этом концерте собрались бы все наши друзья, которые на протяжении всех этих лет ходили на наши концерты, слушали нашу музыку, писали нам очень приятные слова, говорили их при живом общении. Мы все вместе вспомнили бы, что произошло за эти 15 лет, поблагодарили друг друга и отпраздновали день рождения во всей красе! Еще, конечно, у нас будут маленькие сюрпризы, как музыкальные, так и не музыкальные», – приглашает на концерт лидер группы Гиги Дедаламазишвили.

Место проведения: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: от 1800 рублей.

Камерная музыка Шумана, Пуленка и Стамица

Сегодня, 3 декабря, в 19 часов в Доме музыки выпускники консерватории имени Мусоргского исполнят на струнных инструментах камерные произведения известных композиторов. В программе: Стамиц, Барбер, Пуленк (сонаты), а также квартет Шумана для фортепиано, скрипки, альта и виолончели.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350 рублей.

Батл духовых оркестров

4 декабря в 18:00 в большом зале филармонии состоится батл духовых оркестров. В музыкальном состязании встретятся: Любительский духовой оркестр Свердловской филармонии, «Уралбэнд», «Серебряные трубы» (Первоуральск), «Тагил-бэнд» (Нижний Тагил), а также Детский духовой оркестр Верхнесинячихинской детской музыкальной школы, детский оркестр «Созвездие» школы №6. Каждый коллектив представит свою программу, а слушателям концерта предстоит выбрать победителя состязания.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: 200-400 рублей.

День рождения Урал Мороза

Новый год наступит уже скоро, и в «Парке сказов» решили начать праздновать в ближайшие выходные. 4 декабря с 10 до 19 часов здесь будут отмечать день рождения Урал Мороза. Посетители познакомятся с историческими промыслами и культурой народов России, поиграют в игры и увидят сказочных героев Урала, в том числе впервые покажут двух новых персонажей – сыновей Урал Мороза – Ледостава,

Вьюговея и Холода. А еще будут бои снеговиков, метание валенка, метлохоккей.

Место проведения: «Парк Сказов» (Арамиль).

Вход: от 400 рублей.

Фото: ural-moroz.ru

Итоговый перформанс биеннале

3, 4 и 5 декабря еще можно посетить все основные площадки Уральской биеннале, которые закроются в понедельник. В этот уикенд будут проходить кураторские экскурсии, показы фильмов, лекции.

А 5 декабря в 15 часов в «Салюте» покажут итоговый перформанс лаборатории «28 способов думать и двигаться», которая длилась с октября. Все это время участники искали новые способы быть вместе, работать в коллективе и говорить на одном языке, критически осмысляли понятие «перформанс». Вместе с участниками вы заметите переходные пространства бывшего кинотеатра «Салют», на которые обычно не обращают пристального внимания – задержитесь на лестницах, в коридорах, у окон.

«Поиграем с повседневностью, с понятием перформанса, а также попробуем отпраздновать неопределенность будущего, глобальную переходность, тот зазор в понимании, который все равно останется между нами, даже если три месяца искать общие способы думать и двигаться», – говорят организаторы.

Место проведения: «Салют» (ул. Толмачева, 12).

Вход: свободный, по регистрации.

Концерт 4'33» на закрытии «Кинопробы»

А еще в Екатеринбурге продолжается фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». В выходные в Доме кино и Ельцин-центре можно бесплатно посмотреть десятки игровых, документальных и анимационных фильмов, которые представили на конкурс участники со всего мира.

А 5 декабря на закрытии в Ельцин-центре кроме награждения победителей пройдет концерт ансамбля 4'33» Алексея Айги – он начнется в 20 часов. Композитор и дирижер, Айги известен и как прекрасный скрипач и лидер группы, в названии которой отсылки к новатору Джону Кейджу, и как автор оригинальной музыки к фильмам. Алексей Айги соединяет пронзительную чувственность со строгой формой, трепетную красоту звука с экспериментами, минимализм и неоклассику с авангардом.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: по обязательной регистрации.

Показ спектакля «УралмашGO»

5 декабря в музее истории Екатеринбурга в 19:00 состоится показ документального спектакля «УралмашGO». Пьеса к спектаклю была написана на основе нескольких десятков интервью с жителями района. А главным героем выступил сам Уралмаш – заводской район, известный в городе и стране своим недавним бандитским прошлым. Авторы проекта стремились отойти от стереотипов об Уралмаше и представить его другим. Среди персонажей спектакля – простой местный парень Паша, вахтерша, кондуктор троллейбуса, дочь известного инженера, режиссер, слесарь и другие. Постановка – это мозаика характеров, судеб, в которых отражается судьба района в годы расцвета до лихих 90-х и настоящего времени.

Место проведения: музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 400 рублей.

Премьера спектакля «Римские элегии»

А в Ельцин-центре состоится премьера спектакля «Римские элегии», который на театральной платформе «В центре» поставил Александр Плотников.

«Екатеринбург – и поэзия Древнего Рима; год 2021 – и первый век до нашей эры. Между одним и другим связей нет, одно с другим не говорит, не сообщается. Зачем это ставить или смотреть, к чему это все? – говорится в аннотации. – Римский поэт Проперций писал элегии, посвященные любовнице Кинфии, и они дошли до нас. Цвет ее волос, ее внешний вид, улыбка, которой она встречала своего возлюбленного, – все это исчезло во тьме веков. Но сохранились стихи и речь, а через речь сохранилась любовь. И в этом смысле Кинфия жива для нас до сих пор – как если бы мы прослушали аудиосообщение спустя две тысячи лет. Наш спектакль – это попытка посмотреть на современность как на прошлое, а на прошлое – как на наш завтрашний день».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 600 рублей.

Сцена из спектакля «Римские элегии». Фото: Александр Мехоношин

Фильм «Дом Gucci»

В кинотеатрах на этой неделе вышел фильм «Дом Gucci», а в Ельцин-центре его можно будет посмотреть на языке оригинала с субтитрами. В главной роли, кстати, – Леди Гага. В основу фильма легла книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», которая рассказывает о событиях перед убийством Маурицио Гуччи в 1995 году. В 1998 году в убийстве Маурицио обвиили его жену Патрицию Реджани, которую прозвали «черной вдовой». Она была приговорена к 29 годам тюремного заключения, однако в 2016 году была досрочно отпущена на свободу.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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