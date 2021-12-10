Рождественская ярмарка, современный танец и французский вечер – Weekend (18+)

В Екатеринбурге в эти выходные уже можно посетить первую рождественскую ярмарку, которая заработала в самом центре города. Украшенные елки, уютные домики, много праздничных подарков и угощений создадут новогоднее настроение. «Обе две» презентуют новый альбом, а последователи «КиШ» исполнят песни с последних альбомов TODD. Также будут современные танцы, музыка на ледовом катке и многое другое. Основные события – в афише выходных «Нового Дня».

Рождественская ярмарка «Зима. Тепло»

На Плотинке в эти выходные с 16 до 21 часа будет работать ярмарка «Зима. Тепло». Украшенные по-новогоднему деревянные домики поставили со стороны улицы Малышева. На ярмарке, как и в прошлом году, – красивые декорации, в которых можно сделать множество тематических новогодних фотографий. Шарманщик крутит рождественские мелодии. Можно купить новогодние сувениры и подарки, украшения на елку – прямиком из Европы. Кроме того, для гостей приготовили разные угощения: суп в хлебе, венские вафли, пельмени, глинтвейн и многое другое. Ярмарка закроется уже 12 декабря.

Место проведения: Исторический сквер, со стороны улицы Малышева.

Вход: свободный, QR-коды не нужны.

Много современного танца – «На грани»

До 12 декабря включительно в Екатеринбурге продолжается фестиваль современного танца «На грани», на котором можно увидеть спектакли именитых дэнс-компаний из разных стран, разные стили исполнения. Так, 10 декабря в музкомедии Челябинский театр современного танца покажет «Дюймовочку», эстонский Fine5 Dance Theatre – FN (хореография – Рене Ныммик), а танц-театр «Фора» (Екатеринбург) – отрывки из спектакля «Майя».

11 декабря в «Щелкунчике» в 12 часов – танцевальные миниатюры. В музкомедии в 18 часов – спектакль «Игроки» из Челябинска и Libertad театра балета Евгения Панфилова (Пермь).

В заключительный день фестиваля зрители увидят «Головокружение» от театра Евгения Панфилова и «Все пути ведут на Север» театра «Балет Москвы».

Место проведения: театры Екатеринбурга.

Вход: от 300 рублей.

Французский вечер на выставке Пикассо

11 декабря в 14 часов в «Синара Центре» в рамках экспозиции «Пикассо: художник среди поэтов» пройдет французский вечер «Художник и поэт в оригинале». Центральным блоком экспозиции являются страницы поэтического произведения Пьера Риверди «Песнь мертвых», в котором рассказывается о друзьях, потерянных во время войны. Вместе с историком из Франции Пьером-Луизом Лондерау участники прочтут стихи на языке оригинала и углубятся в исторический контекст создания произведения. Мероприятие будет проходить на французском и русском языках, поэтому подойдет посетителям с любым уровнем знания французского.

Место проведения: «Синара центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: 250-400 рублей + регистрация.

«Обе Две» презентуют новый альбом

11 декабря в 20 часов в клубе «Фабрика» состоится концерт группы «Обе Две». Музыканты сейчас находятся в туре по городам России со своим альбомом «Мне это не подходит». Созданная когда-то в Екатеринбурге сестрами Павловыми группа претерпела с тех пор много изменений. Сейчас солирует одна Катя Павлова, которая пишет и тексты песен. «Пластинка «Мне это не подходит» – результат химической реакции артистки с продюсером и кинокомпозитором Дмитрием Емельяновым, наиболее известным по работе с Земфирой», – пишут организаторы.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 1000 рублей.

Музыка на катке

На катке «Северное сияние» в парке Маяковского в эти выходные вновь заработает медиарубка, в которой прошлой зимой каждый уикенд выступали музыканты и диджеи. 11 декабря с 18:00 до 20:00 будут зажигать Husky Tunes – концертное объединение и независимый лейбл из Екатеринбурга. Ребята создают мелодичную и громкую, легкую для запоминания музыку. В субботу Husky Tunes представят два проекта: Sonyaprosti (дрим-поп, инди и поп-рок) и Анастасию Мирай (поп, акустика).

Место проведения: каток в парке Маяковского.

Вход: по билету на каток.

Вечерки на Урале

11 декабря в 15:00 в Литературном квартале состоится премьера программы «Вечерки по-уральски». Посетителям музея Решетникова расскажут, чем занимались наши предки долгими зимними вечерами. Конечно, они звали гостей, пели песни, танцевали кадрили, затевали разные игры. Музейные сотрудники и участники ансамбля «Фолкъ-Толкъ» обещают научить кадрили и народным играм.

Место проведения: музей Ф. М. Решетникова (ул. Пролетарская, 6).

Вход: 100-200 рублей.

Концерт в честь альбома «КиШ» TODD

12 декабря в 19 часов в ККТ «Космос» покажут рок-мюзикл TODD – последнее творение Михаила Горшенёва и музыкантов «Король и Шут». В основу вошел двойной альбом группы, объединенный общей историей о цирюльнике Суинни Тодде, вышедший в 2011 и 2012 годах. Тогда же был задуман масштабный концертный тур в поддержку этого альбома, который так никогда и не состоялся, но музыкальное произведение было представлено слушателям на театральной сцене в виде рок-мюзикла.

10 лет спустя после выхода альбома на сцену выйдут музыканты группы «Король и Шут» – те самые люди, которые были с Михаилом до конца и вместе трудились над его последними композициями, а впоследствии объединились в группу «Северный Флот». В программу войдут все лучшие песни с двух альбомов TODD, исполненные музыкантами в оригинальном звучании, как они и были задуманы, при участии специальных гостей – вокалистов.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2).

Вход: от 1500 рублей.

Кино: «Заводной апельсин»

В эти выходные в Ельцин-центре можно будет увидеть скандальный сатирический фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», который выпустили в прокат в честь его 50-летия. Демонстрироваться будет 4К-реставрация, выпущенная специально к юбилею. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

«Заводной апельсин» – экранизация антиутопии Энтони Берджесса, вслед за романом рассуждающая о свободе воли, контроле государства над человеком и страхе общества перед юностью, ее увлечениями и субкультурами.

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.

Выставка «Кабинет писателя»

Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» с 10 декабря открывает новую экспозицию – «Кабинет писателя». Для этого воссоздали писательскую «берлогу», то есть кабинет второй половины позапрошлого столетия, где хорошо и спокойно сочинялось, где можно было принимать и угощать лучших друзей, беседовать о политике и женщинах и куда не долетал шум из детской. Типичный кабинет демонстрирует интересы хозяина – будь то охота, живопись, коллекционирование, любовь к музыке и так далее. В нем можно было увидеть охотничьи трофеи, множество кабинетной скульптуры и мелкой пластики, бюсты известных деятелей культуры и науки.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41).

Вход: 100-200 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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