Новогодняя ярмарка, рождественская авто-вечеринка и спектакль по Маяковскому – Weekend (18+)

В предстоящие выходные можно закупиться новогодними подарками на ярмарке уральских мастеров, сходить на авто-вечеринку в честь Рождества или послушать первые новогодние концерты. Также пройдет фестиваль «Не темно», на котором уральскую ночь подсветят 12 арт-объектов. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Рождественская авто-вечеринка

17 декабря в 19 часов в «Телеклубе» пройдет необычная вечеринка Family Christmas: Car Show & Party, которая должна понравиться всем, кто неравнодушен к автомобилям. Это будет автомобильная выставка, где будут представлены самые редкие и уникальные машины Свердловской области и не только. Во время вечеринки будут играть диджеи, будет организована шоу-программа, за участие в конкурсах можно получать призы.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 500 рублей.

Лекция про моду

17 декабря в 19:00 в библиотечном центре «Екатеринбург» дизайнер и владелец собственного модного дома Наталия Соломеина прочитает лекцию об истории моды прошлого столетия.

«Мы вспомним XX век через золотые годы модного бума, когда один громкий заголовок журналов сменял другой: «Кристиан Диор представляет стиль new look: женственность, как необходимый воздух после войны»; «Маленькое черное платье от Коко Шанель»; «Мэри Куант и мини-юбка: женщины стали смело заявлять о своей сексуальности»; «Джинсы: одежда рабочих захватила мир»», – обещают организаторы.

На лекции можно будет почерпнуть много полезного – такого, что будет остро актуально и в нынешнем сезоне.

Место проведения: библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)

Вход: свободный, нужна регистрация.

Ярмарка новогодних подарков

До 19 декабря в Уральском центре развития дизайна проходит фестиваль ремесел и промыслов «Иван-да-Марья». На этот раз организаторы подготовили новогоднюю ярмарку, на которой можно будет увидеть елочные игрушки ручной работы, дизайнерскую керамику для интерьера и кухни, экологичные товары из джута, качественный домашний текстиль и многое другое. Для детей будут деревянные игрушки, куклы ручной работы, традиционные керамические свистульки. Кроме того, можно будет купить фермерские сыры, мед с пасеки, натуральные сладости, чай ручного сбора.

Место проведения: Уральский центр развития дизайна (ул. Горького, 4а)

Вход: свободный.

Мастер-класс по новогоднему декору

18 декабря в 14:00 в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» пройдет мастер-класс по созданию новогоднего декора. В ожидании предновогоднего чуда хочется приготовить своим близким и друзьям что-то особенное в подарок, а также создать уют и красоту в доме в праздничные дни. Флористы-декораторы научат, как своими руками сделать украшения к предстоящим праздникам.

Место проведения: Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41)

Вход: 200-300 рублей, нужна регистрация по телефону 371-22-81.

Фестиваль «Не темно»

18 и 19 декабря с 18 часов в парке Маяковского будет проходить фестиваль «Не темно». Его идея – сделать чуточку светлее и теплее самую долгую зимнюю ночь года. В этом году из-за скромного финансирования фестиваль будет не очень масштабным. На главных площадках парка разместят 12 арт-объектов, которые будут при помощи света и тени раскрывать свою суть. Встречать гостей будут «Разносчики света» – эту работу в прошлом году придумал Сергей Лаушкин: волонтеры наденут на спины светящиеся рюкзаки.

Место проведения: парк Маяковского

Вход: свободный.

Моноспектакль по стихам Маяковского

18 декабря в 19:00 в Литературном квартале актер Камерного театра, музыкант, лидер группы «Авангард Леонтьев» Алексей Шестаков покажет моноспектакль по стихам Владимира Маяковского «Облако в штанах, или Тринадцатый апостол». «Облако в штанах» – это великая школа любви Маяковского, где горькая ирония поэта граничит с отчаяньем, где влюбленный готов опереться о собственные ребра, чтобы выскочить из горящего сердца. Пронзительная лирика Маяковского погружает зрителей в особый мир, где царят любовь, страсть, революция и пророчества.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10)

Вход: 300 рублей, регистрация по телефону 371-05-91.

Новогодний экспресс с ансамблем Dolce Vita

18 и 19 декабря в Доме музыки начнутся уже новогодние концерты. Первыми поздравлять слушателей будет ансамбль Dolce Vita, который приглашает прокатиться на новогоднем экспрессе в прошлое. На концерте прозвучат ретро-мелодии из фильмов.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)

Вход: 1000 рублей.

Блюзовый джем с Blues Doctors

В EverJazz 19 декабря в 19 часов самые разные блюзовые музыканты соберутся на одной сцене, чтобы здесь и сейчас вдохнуть новую жизнь в любимые композиции. Джемы не повторяются, ведь удивительная атмосфера создается только один раз и только для присутствующих в зале. В это воскресенье джемить будут с группой Blues Doctors.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 400-700 рублей.

Выставка «Универмаг «Пассаж»

На этой неделе в Музее истории Екатеринбурга открылась выставка, которая расскажет про главный промтоварный магазин города. В разные годы здание «Пассажа» именовалось то «Вавилонской башней», то «Торговой башней» и «торговыми рядами». Универсальная торговля началась здесь в 1934 году. А уже к середине прошлого века Свердловский показательный универмаг «Пассаж» превосходил все прочие магазины по ассортименту и числу покупателей. В экспозиции будут представлены фотографии Федора Гниппа, который многие годы проработал там товароведом. Снимки, относящиеся главным образом к 1950-60-м годам, позволяют представить бурлящую жизнь большого универмага: продавцы в форменном одеянии и покупатели, придирчиво изучающие товары, тренды «витринистики» середины прошлого века и ассортимент отделов универмага. Фотоэкспозиция будет дополнена предметами одежды, ДПИ, флаконами духов и посудой из коллекций музея.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта,26)

Вход: от 100 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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