Открытие ледового городка, рождественская выставка и много новогодней музыки: последний Weekend-2021 (18+)

В последние выходные уходящего года уже можно по полной зарядиться новогодним настроением: песни Фрэнка Синатры, Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas, Happy New Year прозвучат на любой лад: в исполнении хора, оркестра, солистов. А в парке Маяковского Дед Мороз и Снегурочка дадут старт череде новогодних мероприятий и откроют елку и ледовый городок. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Новогодние концерты за столиками

Свердловская филармония начинает серию традиционных новогодних концертов за столиками, на которых слушатели могут насладиться самой атмосферной праздничной музыкой под бокал шампанского. 24 декабря в 19:00 пройдет концерт Юрия Медяника и Emotion Orchestra. Юрий Медяник хорошо знаком телезрителям как главный дирижер шоу талантов «Синяя Птица» на Первом канале, а слушателям – как мультиинструменталист. Артист играет на скрипке, баяне и самом подходящем инструменте для исполнения танго – бандонеоне. В праздничной новогодней программе прозвучат зажигательные танго и популярные мелодии Пьяццоллы, Гарделя, Медероса, Тихонова, Строка, Петербургского, популярная классика в оригинальных аранжировках.

А 25 декабря в 15 часов за столиками можно послушать программу DISCO-ХИТ c Большим оркестром. Прозвучат композиции Фрэнка Синатры, Boney M и Modern Talking в исполнении звезд Большого оркестра.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 1900 рублей.

Концерт пианиста Матвея Шумкова

24 декабря в 19 часов в Ельцин-центре продолжатся концерты в рамках «Фортепьянных вечеров» – программа пианиста Матвея Шумкова будет посвящена 120-летию со дня рождения легендарной пианистки Веры Лотар-Шевченко. Победитель и призер различных международных и всероссийских конкурсов, Матвей выступал в залах Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Суздаля, Ижевска, городов Свердловской и Челябинской областей как сольно, так и в качестве участника камерных ансамблей и оркестров (партии клавесина, фортепиано).

Матвей увлекается композицией – его творчество включает в себя фортепианные, хоровые и ансамблевые пьесы. В программе прозвучат композиции Баха, Шопена, Дебюсси, Брамса.

Место проведения: кино-конференц зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей, для льготников – свободный (нужна регистрация).

Открытие ледового городка и мега-горки в парке Маяковского

24 декабря в 18:00 парк Маяковского дает старт Новому году. Здесь зажгут всю праздничную иллюминацию, которую в этом году обновили: центральная аллея будет оформлена светящимися арт-объектами в виде елочных шаров, на 50-метровых живых елях зажгутся гирлянды. Новую 20-метровую елку украсили игрушками в ретро-стиле. Откроется ледовый городок и флагманская гигантская горка (правда, если будет очень холодно, покататься не удастся – из-за особого покрытия спуск в морозы запрещен). Высота горки – с пятиэтажный дом, а длина спусков – 140 метров.

Ледовый городок напоминает «парк в парке» – там будет исторический фонтан, такой, как стоял в парке в советские годы, классические вазоны, кипарисы. От современного парка городок взял ледяные фигуры, напоминающие Бубуку – героя одноименного батута. Малыши смогут бесплатно кататься на небольших горках, осваивать лабиринт. Усадьба Деда Мороза также обновилась – теперь там действует «Фабрика подарков Деда Мороза».

Вечером 24 декабря Дед Мороз и Снегурочка дадут старт зимнему сезону. 25 и 26 декабря гостей парка ждут активности для всей семьи, на катке выступят аниматоры и диджеи.

Место проведения: парк Маяковского (ул. Мичурина, 270)

Вход: свободный, аттракционы – платные.

«Рождество в Европе» от хора «Доместик»

24 декабря в 19:00; 25, 26 декабря в 18:00 в «Доме музыки» пройдут концерты «Рождество в Европе». Хор «Доместик» им. В.А. Копанева приглашает вас в нарядную Европу и готов закружить публику в ритмах венского вальса, покачаться на качелях по-итальянски, легко переместиться на Елисейские поля и Монмартр, прикоснуться к Рождеству по-испански, заглянуть в Чехию и Англию, встретить рождество по-скандинавски вместе с легендарной группой «АВВА». Прозвучат хиты Ива Монтана и Эдит Пиаф, Аль Бано и Ромины Пауэр, Хулио Иглесиаса и Джо Дассена, Элтона Джона и группы «Битлз». Не обойдется вечер без традиционных рождественских бубенцов и свечей (Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas, Happy New Year).

Место проведения: «Дом музыки» (ул. Свердлова, 30)

Вход: 1250 рублей.

Новогодний концерт «Времена года» от оркестра B-A-C-H

А в Музее истории Екатеринбурга 25 и 26 декабря в 18 часов камерный оркестр B-A-C-H даст два концерта «Времена года». Вас ждут сюрпризы и подарки. В программе вечера прозвучит музыка Вивальди, Пьяццоллы, Рихтера. Дирижер: Николай Усенко.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 1300 рублей.

Экскурсия в честь 50-летия Сергея Бодрова

27 декабря 2021 года Сергею Бодрову исполнилось бы 50 лет. Сын известного режиссера, историк искусства по образованию, он прославился в качестве актера. Созданный им образ Данилы Багрова породил многочисленные споры и вошел в число культовых явлений российского кинематографа. Получив широчайшее признание в мире кино, Сергей не считал себя актером, а за свою режиссерскую карьеру снял только один фильм. Но даже спустя 19 лет после смерти, мы вновь и вновь возвращаемся к его фигуре и кинематографическим образам.

В Ельцин-центре 26 декабря в 14 часов пройдет тематическая экскурсия, на которой музейные работники постараются ответить на вопросы: в чем причины популярности Сергея Бодрова? Какую роль в его судьбе сыграл Алексей Балабанов? Как вел себя Сергей Бодров на съемочной площадке?

Место проведения: музей Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в музей, от 200 рублей.

Фотовыставка «Зоополис»

В центре фотографии «Март» сегодня открылась выставка «Зоополис». В экспозиции будет представлено более сотни фотографий, снятых в дикой природе лучшими фотографами мира, но на выставке звери превратятся в узнаваемых персонажей современного мегаполиса. На выставке «Зоополис» использованы фотографии победителей конкурса фотографов дикой природы «Золотая черепаха», но рассказана современная история, как в мультике «Зверополис». Типажи и локации легко узнаваемы: автозаправка, улица, тюрьма, аптека, музей, ночной клуб и так далее. Таким образом, очеловечивание дикой природы в выставочных залах, несмотря на шуточную игровую форму, приближает зрителей к подлинному содержанию фотографий.

Место проведения: центр фотографии «Март» (ул. 8 Марта, 1)

Вход: от 100 рублей.

Выставка «По дороге в Рождество»

А в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства заработала выставка знаменитого петербургского ювелирного дома «ANNA NOVA Jewelry» – «По дороге в Рождество». Предметы выставки – это примеры эксклюзивных драгоценных кабинетных украшений. .Центральное украшение камерной рождественской экспозиции – «Карета» (2006) с ажурными золотыми и иллюзорно достоверными камнерезными деталями, придуманная и конструктивно проработанная главным художником Робертом Мельниковым. Эта миниатюрная композиция – собирательный фантазийный образ коронационной кареты XVIII века. Ровно в полночь под бой курантов она не превратится в тыкву, а останется талисманом удивительных, волнующих путешествий и приключений. Она создана из 249 элементов, отлитых из золота и серебра. Драгоценный репертуар подарков не обходится без шкатулок, портсигаров и мозаичных рамок с будто оживающими рельефными композициями.

Место проведения: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37)

Вход: 300 рублей, льготный – 150 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

