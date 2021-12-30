«Щелкунчик», Новый год с оркестром, много музыки и фейерверк – праздничный Weekend (18+)

С 30 декабря по 1 января в Екатеринбурге пройдет много праздничных мероприятий, которые создадут вам новогоднее настроение и помогут встретить 2022-й в отличном расположении духа. Можно посмотреть «Щелкунчик» Большого театра, сходить на джазовые и классические концерты, отправиться на «Курару» или на первоянварскую пробежку. Кроме того, екатеринбуржцев ждет фейерверк после боя курантов. Эти и другие события – в праздничной афише от «Нового Дня».

«Щелкунчик» в постановке Большого театра

Абсолютно все билеты на «Щелкунчик» в «Урал Опера Балет» уже проданы, но у екатеринбуржцев еще есть возможность посмотреть самый новогодний балет, пусть и на киноэкране. 30 декабря в 19 часов в кино-конференц-зале Ельцин-центра в рамках проекта TheatreHD покажут спектакль Большого театра 2018 года. Балет Юрия Григоровича знатоки считают самым новогодним из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера – и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 450 рублей.

Рок-концерт в музее

30 декабря в 19:00 музее «Литературная жизнь Урала ХХ века» пройдет новогодний концерт авант-рокеров «Авангард Леонтьев». Будет глинтвейн, атмосфера Диккенсовских повестей, музыка, стихи, общение. Необычность и камерность концерту придаст то, что он пройдет в антураже и эстетике музея.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала ХХ века» (ул. Пролетарская, 10)

Вход: 300 рублей, нужна регистрация.

Новогодние песни под аккордеон

А в «Доме музыки» 30 декабря в 19 часов выступят аккордеонисты Никита и Данил Шаравьёвы. Зрители смогут провести вечер за столиком в атмосфере праздника, насладиться виртуозной игрой настоящих профессионалов и позитивно настроиться на новый 2022 год.

Место проведения: «Дом музыки» (ул. Свердлова, 30)

Вход: 1000 рублей.

Новый год с Молодежным оркестром

В филармонии тоже проходит серия концертов за столиками «Классик-хит». 30 декабря в 19 часов и 31 декабря в 16 часов на сцену поднимутся музыканты Молодежного оркестра, которые предлагают насладиться бальной музыкой – так подходящей к настроению Нового года. Прозвучат произведения «Короля вальсов», новогодняя киноклассика советских времен, вдохновенные мелодии знаменитых мюзиклов и оперетт. Не обойдется без вальса из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 2100 рублей.

В Новый год – под звуки джаза

Обширную программу на последние дни уходящего года подготовил джаз-клуб EverJazz. 30 декабря в 19 часов новогодние композиции исполнит квартет Андрея Константинова (вход – 500-800 рублей). А в 21:30 в тот же день состоится концерт трио Сергея Чашкина и вокалистки Анны Рогозиной «The Christmas song! Let it snow!» (вход – 500-800 рублей). Музыканты исполнят программу новогодних и рождественских джазовых стандартов в оригинальных аранжировках.

Также EverJazz предлагает встречать и сам Новый год под зажигательные композиции. 31 декабря с 19 часов до часа ночи здесь пройдет вечеринка Round Midnight (вход – 2500-4500 рублей). Вечер откроет Kickin' Jass Orchestra с зажигательным традиционным новоорлеанским джазом, а продолжит его один из лучших блюз-рок коллективов России Blues Doctors.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 500-800 рублей, 2500-4500 рублей.

Новый год на площади 1905 года и в парке Маяковского

В этом году никаких коронавирусных ограничений на открытых площадках нет, а значит можно отправиться 31 декабря в полночь на площадь 1905 года или в парк Маяковского. Обе площадки будут работать до 03:00 и подготовили праздничную программу.

Так, в парке с 23:30 до 01:30 гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, а в полночь организуют трансляцию речи президента России и боя курантов. После этого – вечеринка у главной елки.

На площади 1905 года тоже будет трансляция речи Владимира Путина и бой курантов, а сразу после – фейерверк. В три часа ночи новых посетителей запускать уже не будут, в четыре городок закроется до утра.

Место проведения: парк Маяковского, площадь 1905 года

Вход: свободный.

Новогодняя пробежка по центру Екатеринбурга

1 января в 13 часов от ККТ «Космос» стартует первоянварский забег. Принять участие в легкой пробежке может любой желающий – и спортсмен, и любитель, и никогда не бегавший раньше. Темп бега будет медленный. Участники предлагают пробежаться по центральным улицам – до Луначарского – и поздравлять всех прохожих с Новым годом.

Место проведения: старт – на набережной от ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: свободный.

«Похмельная» «Курара»

Ну а после пробежки можно отправиться и на традиционный концерт группы «Курара». Олег Ягодин и Ко выступят 1 и 2 января в клубе «Фабрика». Прозвучат лучшие хиты и новинки из альбома «Брут». Атмосфера будет, как и всегда на первоянварских концертах, дружеская и теплая.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: от 1000 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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