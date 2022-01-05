Культовые фильмы, «Мельница» и много музыки – рождественский Weekend (18+)

В честь Рождества в Екатеринбурге многие площадки подготовили специальную программу. Под конец каникул – с 5 по 9 января – можно еще многое успеть посетить. Каждый день – джаз, классическая музыка, песнопения. В Ельцин-центре покажут культовые фильмы и театральные хиты разных стран. Кроме того, пройдут концерты «Мельницы» и «Красной скрипки». Эти и другие события – в афише на 5 – 9 января от «Нового Дня».

Джаз – каждый день

Клуб EverJazz продолжает серию праздничных концертов, которые стартовали еще в конце 2021 года. К Рождеству здесь тоже подготовились. 5 января в 21 час прозвучат рождественские и новогодние песни в исполнении Анастасии Гаевой и квартета Сергея Проня. 6 января квинтет Дмитрия Носкова исполнит специальную программу, посвященную Фрэнку Синатре, который не нуждается в представлении. 7 января вас ждет рождественский джаз в исполнении саксофониста Игоря Паращука и трио Александра Титова. И это – далеко не все концерты.

Афиша на Рождество – на сайте клуба.

Место проведения: клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 500-800 рублей.

Культовые фильмы – в Ельцин-центре

В Ельцин-центре почти каждый день в праздничные каникулы показывают фильмы, давно сошедшие с больших экранов, но ставшие культовыми. Например, 5 января – спецпоказ «Таксиста» Мартина Скорсезе, яростной и бескомпромиссной драмы с Робертом Де Ниро, отметившей свое 45-летие. 6 января можно увидеть фильм Дэнни Бойла «На игле»: Марку Рентону не нужны карьера, тачки, здоровый образ жизни, медицинская страховка, ипотека и отупляющие телешоу – он выбрал героин, хотя и постоянно пытается завязать с наркотиками.

7 января в афише – шедевр Милоша Формана, бунтарская драма «Пролетая над гнездом кукушки»: экранизация бестселлера Кена Кизи, одного из главных идеологов битников и хиппи, о пациентах психиатрической клиники, индивидуализме и противостоянии системе.

Полная афиша есть на сайте Ельцин-центра. Показы начинаются в 18:30-19:30.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 280 рублей.

Рождество в «Доме музыки»

«Дом музыки» в каникулы даст серию концертов, посвященных Рождеству. Так, 5 января в 17 часов хор «Доместик» приглашает на программу «В предчувствии Рождества». Этот праздник – волшебство, когда не только падает пушистый снежок, когда все – от мала до велика – получают подарки, а город утопает в сказочной иллюминации. Это время светлых мыслей и добрых слов, – говорят музыканты. Поэтому пора петь самые добрые и светлые песни. Хор исполнит «Рождественские колядки» Алексея Ларина – кантату из 7 частей по мотивам славянского фольклора.

А 8 января в 18 часов Алексей Захаров (саксофон) и Вероника Лемишенко (арфа) зовут на программу «Рождественские чудеса». В исполнении необычного дуэта прозвучит музыка самых разных стран и эпох, начиная с произведений английского композитора времен раннего барокко, заканчивая американскими композициями ХХ века.

Место проведения: «Дом музыки» (ул. Свердлова, 30)

Вход: первый концерт – 700 рублей, второй – 350 рублей.

Фортепьянный вечер в Рождество

6 января в 20 часов в клубе «Фабрика» пройдет традиционный фортепьянный вечер с Владиславом Чепиногой. Организаторы пока не раскрывают секретов праздничной программы, но очевидно – музыка будет посвящена Рождеству.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: от 250 рублей, дисконт за столик – от 750 рублей.

Театр на большом экране

В рамках проекта TheatreHD в Ельцин-центре можно будет увидеть несколько спектаклей мировых театров на большом экране. 6 января в 17 часов покажут балет «Лебединое озеро» в постановке французского Ballet Preljocaj. Сохраняя энергию и драматургическую структуру балета, Анжелен Прельжокаж исследует мотивации каждого персонажа – что ими движет, чего они хотят. Он извлекает героиню-лебедя и ее злого двойника из глубин озера, еще не раскрывшего все свои тайны. Этим балетом хореограф также отдаёт дань любимой им русской культуре и стилю танца, который так дорог его сердцу.

7 января в 16:30 – Джесси Бакли и Джош О'Коннор в «пандемийной» постановке Саймона Годвина «Ромео & Джульетта». Новая «чума», подвергшая театры невиданным на нашем веку испытаниям, незримо пронизывает постановку Годвина. В условиях жесткой изоляции у труппы было всего 17 дней для съемок в опустевшем здании Национального театра (с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, конечно). Режиссер Саймон Годвин и оператор Тим Сиделл приняли решение не записывать традиционный спектакль на сцене, а использовать буквально каждый закоулок здания.

Полную афишу кинопоказов мировых театральных шедевров найдете на сайте Ельцин-центра.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 450 рублей.

«Мельница» в Рождество презентует новый альбом

7 января в 19 часов в «Телеклубе» группа «Мельница» выступит в рамках тура в поддержку нового альбома «Манускрипт». Это будет поистине ближневосточное Рождество, с пальмами и верблюдами вместо елок и оленей, с волхвами и звездами и, конечно, магией музыки. Песни с восьмой пластинки переплетутся с хорошо знакомыми хитами, а сопровождать выступление будет завораживающий видеоряд.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: 1500 рублей.

Рождество с «Красной скрипкой»

Еще один рождественский концерт устроит группа «Красная скрипка» и ее солист Александр Рассказов. Они выступят 8 января в 19 часов в клубе «Фабрика». Гостей ждет рождественская инструментальная программа из мировых рок-хитов Nirvana, Metallica, Rammstein, Prodigy, Led Zeppelin, Scorpions, Deep purple и других культовых команд. Со сцены прозвучат авторские аранжировки любимых песен, наполненные пламенным звучанием электро-скрипки.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: от 800 рублей.

Выставка и перформанс «Тело.Отпечаток»

8 января в Уральском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина (экс-ГЦСИ) пройдет выставка и перформанс «Тело.Отпечаток» – это первый опыт танцовщика и перформера Александра Фролова в качестве художника. Идея запечатлеть движения тела в моменте и зафиксировать их в пространстве появилась у Александра уже давно – в 2010 году при выпуске танцевального спектакля «Место» совместно с хореографом и танцовщицей Анной Щеклеиной они впервые попробовали создавать объемные фигуры из крафтовой бумаги.

На выставке будут представлены видеодокументация спектакля 2010 года, который стал отправной точкой для создания экспозиции, инсталляция из крафта и видео, специально созданное для выставки.

Место проведения: Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: 300 рублей.

Воркшоп для тех, кто хочет освоить современное искусство

8 и 9 января в 15 часов в Ельцин-центре пройдет воркшоп Ксении Маркеловой «Преодолевая телесность». Занятия направлены на создание объектов искусства на тему телесности. Эта тема касается каждого и объединяет нас в столь разном опыте и обстоятельствах, которые мы проживаем. 8 и 9 января пройдут лишь первые два воркшопа, которые затем продолжатся по выходным – до 30 января. На занятиях Ксения предлагает поработать с графикой, тканевой скульптурой и проработкой образов. Курс подойдет тем, кто хочет освоить новые для себя техники или попробовать свои силы в работе с современным искусством.

8 января участники будут осваивать зарисовки с натуры, изучать пластику и траекторию движения, саму форму и ее векторы. А 9 января – графику (будут создавать абстрактные графические формы из бумаги, графита, масляной пастели и угля).

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: разовое занятие – 600 рублей, абонемент на два занятия – 1000 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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