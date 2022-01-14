Святочные гадания, вечеринка для холостяков и стендап – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге можно отправиться музей, где расскажут о традициях гаданий на Руси и предложат поучаствовать в древних ритуалах, либо сходить на вечеринку для холостяков и найти свою любовь. Будут также стендап-концерт, театр в кино, экскурсия по Вторчермету и многое другое. Подробнее – в афише выходных от «Нового Дня».

Спектакль по Довлатову

14 января в 19 часов в Ельцин-центре покажут спектакль «Лишний» по рассказу Сергея Довлатова. Герой рассказа – белая ворона, человек, которому сложно вписаться в общественные рамки. Но если в то время, когда Довлатов писал этот рассказ, такой человек мешал режиму, был неудобен и сразу записывался в диссиденты, то сегодня, когда каждый хочет отличаться от других – ну хоть чем-нибудь, чем угодно, – такого героя просто перестают замечать, с ним не считаются. И именно потому, что все свои поступки он совершает не нарочно – он просто не может иначе. А соразмерность самому себе не приветствуется.

Место проведения: театральная платформа «В центре» (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 400 рублей.

Концерт органа, гобоя и скрипки

В Свердловской филармонии сегодня в 19 часов можно послушать концерт, на котором Кребса, Баха и Вивальди исполнят солисты на органе, гобое и скрипке.

«12 концертов Вивальди настолько понравились Баху, что шесть из них он переложил для игры на клавесине, а два – для игры на органе. В них он нашел творческий импульс для своей музыкальной фантазии и сделал музыку одного из самых искусных оркестровых музыкантов эпохи доступной для короля музыкальных инструментов – органа, – объясняют в филармонии выбор произведений. – Что касается Иоганна Кребса, то источником вдохновения для него было творчество самого Иоганна Себастьяна Баха».

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 800 рублей.

Святочные гадания в музее

15 января в 16 часов в музее истории Екатеринбурга пройдут святочные гадания. С момента восхождения первой звезды в ночь с 6 на 7 января на Руси наступали Святки. Традиционно до 19 января молодежь колядовала и одевалась в карнавальные костюмы, а под конец – гадала. Из-за того что день прибавляется, считалось, что именно в этот промежуток времени граница между нашим и потусторонним миром становится наиболее зыбкой. По преданиям, во время Святок на землю приходят души наших предков, и именно они могут рассказать о том, что нам суждено.

В музее гостям расскажут, с чем связаны древние поверья, как они появились, а также как сотни лет гадали девушки и юноши. Ну и, конечно, посетители под руководством сотрудников исполнят древние ритуалы.

Место проведения: музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 300 рублей.

Кинопоказ шекспировской «Бури» в постановке театра «Глобус»

В Ельцин-центре продолжаются кинопоказы театральных шедевров разных стран. 15 января в 15 часов состоится показ спектакля «Буря» Шекспировского театра «Глобус» на английском языке с русскими субтитрами. Самую фантастическую пьесу Шекспира поставили в «Глобусе» в 2013 году. По сюжету всего за четыре часа герои успеют пережить невероятные приключения на волшебном острове, найдут любовь, попытаются устроить революцию, отомстят обидчикам и получат свободу. А зрителей ждут взрывной юмор, театральные чудеса, величественная поэзия.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 450 рублей.

Стендап от Руслана Халитова

В екатеринбургском стендап-клубе в субботу, 15 января, в 18 часов на сцену поднимется комик, знакомый многим по своим выступлениям на YouTube, – Руслан Халитов. Концерт пройдет в лучших традициях стендапа: актуальные темы, колкий юмор, вовлеченность зрителей.

Место проведения: Stand Up Spot (ул. Вайнера, 10, 5 этаж).

Вход: от 400 рублей.

Вечеринка для холостых

В ресторане «Максимилианс» в субботу в 19 часов ждут холостых мужчин и незамужних женщин – для них устраивают тематическую вечеринку, на которой можно будет познакомиться и найти себе пару. Для раскрепощения и знакомства будут специальные конкурсы. Музыкальное сопровождение – от группы «Однажды».

Место проведения: «Максимилианс» (ул. Куйбышева, 44д).

Вход: 300 рублей.

Экскурсия по Вторчермету

16 января в 13:00 библиотека № 31 приглашает на экскурсию по Вторчермету в рамках проекта «Девяностые: время Поэтов». Сопровождать группу будет наставник историко-экскурсоводческой лаборатории Елена Старикова.

«Упомяните в разговоре Вторчермет и вы, наверняка, услышите в ответ: «А, райончик нищебродов, депрессивная окраина!». Кто-то лихо процитирует: «Мой парень гопник с Вторчермета ...», другому на ум придет знаменитый майонез, ну а совсем продвинутый вспомнит сибирскую язву 1979 года, – говорят организаторы. – Но если спросить коренного вторчерметовца, что же такого замечательного есть в его районе, то он непременно расплывется в добродушной улыбке и скажет: «Ну, как же, а ежекашечка, муха, сухарь и Боря Рыжий, и еще мухомор, Витек, гряда...».

Что это все значит, расскажут на экскурсии. Для участия лучше записаться в группе проекта «Девяностые: время Поэтов».

Место проведения: сбор группы на остановке трамвая «Переулок Рижский».

Вход: свободный.

Блюз и рок – в EverJazz

Потанцевать и получить заряд позитива в воскресенье, 16 января, можно будет в клубе EverJazz. В 19 часов здесь начнется концерт группы Blues & Rock Set во главе с Татьяной Смирнягиной. В клубе говорят, что «Блюз-рок сет» – это настоящий перформанс с перемещением в разные состояния и роли. Прозвучат горячие хиты AC/DC, Тины Тернер, Стивена Тайлера, Дэби Хари, Бет Харт и других великих музыкантов.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 400-700 рублей.

Доккино про Фриду Кало

В Ельцин-центре в воскресенье в 16:30 состоится показ документального фильма «Фрида Кало» на английском языке с русскими субтитрами в рамках проекта #АртЛекторийВкино. В XXI веке Фрида Кало – икона феминизма. В XX веке ее искусство перевернуло представления о женщине-художнице. Картины Фриды Кало проникнуты символизмом, а жанр автопортрета стал для нее зеркалом, в котором она видела свою, подчас трагическую, жизнь. И все же в произведениях Фриды, их яркости и темпераментности угадывается страсть – к жизни, мужчинам, мексиканской культуре и даже политике. В фильме «Фрида Кало», снятом в Мексике, США и Европе, творчество художницы комментируют кураторы и искусствоведы, звучат ее собственные слова.

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

Мастер-класс по импровизации

16 января в 15:00 в Доме Маклецкого состоится мастер-класс по импровизации. Есть такая фраза: «Иди туда, где страшно, – там твой рост». И организаторы приглашают прийти, чтобы научиться выходить из зоны комфорта, почувствовать свободу, творчество. Будет много юмора, коммуникации и личностного роста.

Место проведения: Дом Маклецкого (ул. Тургенева, 15).

Вход: 350 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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