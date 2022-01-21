Театр ненормативной пластики, фем-выставка и мастер-класс по make up – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге пройдет концерт духовной музыки, выступит Театр ненормативной пластики и откроется выставка в рамках фестиваля феминистских практик. Также можно будет посмотреть на гонки автомобилей по снегу или посетить пять выставок за один вечер. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Концерт духовной музыки

Сегодня, 21 января, в 19 часов в Доме музыки хор «Доместик» приглашает послушать духовную музыку. Программа «К Богу на разных языках» вместила произведения разных христианских традиций (православной, католической, протестантской) в историческом обзоре с конца XIX по начало XXI века. Прозвучат шедевры Чайковского («Хвалите Господа с небес») и Рахманинова («Придите поклонимся»), Свиридова («Странное рождество»), Голованова («Свете тихий») и Шнитке (Три духовных хора). Будет и легендарная Alleluia Томпсона, новейшие хоровые сочинения Прибалтики, США, а также новые спиричуэлс The Same Lord. Хвалебные, гимнические песнопения будут соседствовать с возвышенными, мудрыми и неспешными музыкальными молитвами.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350 рублей.

Мастер-класс «Экспресс-make-up»

В библиотечном центре «Екатеринбург» сегодня, 21 января, в 19 часов визажист с 18-летним стажем Василий Скобелин научит желающих тонкостям повседневного макияжа, который можно сделать очень-очень быстро. Лайфхаки будут полезны и при сборах с утра на работу, и при подготовке к выходу в свет. Кроме того, эксперт расскажет кое-что новое о привычных бьюти-продуктах.

Место проведения: библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193).

Вход: свободный.

Встреча общественников на «Ночи городских инициатив»

21 января в 19 часов в клубе Center начнется очередная «Ночь городских инициатив Урала» – встреча неравнодушных горожан, которые развивают Урал в самых разных сферах: помогают людям и животным, организуют культурные события, сохраняют историю и экологию, благоустраивают городскую среду, создают социальные бизнесы или креативные проекты.

Вход на мероприятие платный – покупая билет, вы становитесь «инвестором» и поддерживаете городские проекты: собранные деньги распределяются между инициативами, представленными на «Ночи».

Место проведения: клуб Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: от 50 рублей, нужна регистрация.

Пять экскурсий по пяти выставкам за вечер

21 января в 18:30 галерея «Синара Арт» предлагает посетить пять выставок и побывать на пяти экскурсиях за один вечер – это все экспозиции, открытые сейчас в центре. Медиатор, который будет сопровождать гостей, расскажет об испорченных работах Пикассо, о цвете, изменившем историю человечества, о возрасте кураторов выставки и почему искусство – лучший подарок.

Место проведения: «Синара Арт» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: пять выставок – 500 рублей, две выставки – 400 рублей.

Волынка и оркестр

В субботу, 22 января, в 15:00 в ЦК «Урал» состоится II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова «А музыка звучит». Это творческий проект, идея организации которого принадлежит друзьям Халилова. Организаторы фестиваля хотят показать особую роль духовой и хоровой музыки в истории и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Под аккомпанемент оркестра UralBand выступят хор «Доместик» и волынист Дэвид Джонс (Германия).

Дэвид Джонс уже посещал Россию с выступлениями, а для фестиваля «Спасская башня» он написал свой марш волынок, который посвятил основателю, главному военному дирижеру Валерию Халилову, погибшему в авиакатастрофе над Черным морем.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: свободный, по предварительной регистрации по телефону +7 (343)360-20-20.

Гонки «Снежный вихрь»

В субботу в 12 часов в Арамили пройдет второй этап ралли «Снежный вихрь», на котором пилоты будут гонять по закольцованной трассе с крутыми поворотами. Снег из-под колес, вихри, скорость – вот что увидят зрители.

Место проведения: трасса АСК Арамиль (Арамиль, ул. Пролетарская, 82б/1).

Вход: свободный.

Чайковский в джазовом исполнении

В EverJazz в субботу в 19 часов трио Александра Титова и Игорь Паращук (саксофон) представят классику в джазовой обработке. Причем музыканты демонстрируют совершенно иной подход к этой теме. Этот проект нельзя назвать компромиссом или попыткой угодить и любителям джаза, и людям, воспитанным на классической музыке. Это скорее перевод чарующей музыки великого композитора на современный джазовый язык, свойственное джазу проживание и пропускание через себя мыслей и идей Чайковского, выражение в ритме современной жизни и на языке нашего времени эмоций и чувств композитора.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 400-700 рублей.

Два спектакля Театра ненормативной пластики

В эти выходные в Камерном театре покажут два спектакля Театра ненормативной пластики. В субботу, 22 января, в 18:30 – постановку «Сибирь», которая произвела фурор на театральных фестивалях и стала обладателем престижных премий. Спектакль по пьесе Феликса Миттерера – работа режиссера Романа Кагановича и актера Сергея Азеева из Петербурга. Как проходит ссылка в одиночество? Пронзительный и экспрессивный спектакль. Удары костыля – как стук сердца. Игра разума и воображения главного героя завораживает и пугает. Авторы спектакля создали откровенный психологический экшн о том, о чем принято молчать.

23 января в 16:00 и в 19:00 – спектакль «Интервью». Это виртуозный и эмоциональный монолог Александра Вертинского (роль исполняет Сергей Азеев) о его песнях, зависимостях и непростых отношениях с Родиной, основанный на книге «Дорогой длинною». Победитель фестиваля «Свой-2021».

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18).

Вход: на «Сибирь» – 600-800 рублей, на «Интервью» – 900-1000 рублей.

Mnogoznaal – в «Фабрике»

В воскресенье в 19 часов в клубе «Фабрика» состоится концерт одного из ярких артистов рэп-сцены Mnogoznaal. Благодаря харизме и искренности исполнитель сумел собрать вокруг себя большую армию преданных слушателей. На данный момент его дискография насчитывает несколько альбомов с превосходным качеством, оказавших сильное влияние на восприятие жанра. Прошлый же год запомнился слушателям выпуском синтейпа «Круг ветров».

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: 1400 рублей.

Фильм «Событие» – про эпоху рок-н-ролла, «новую волну» и закон о запрете абортов.

В выходные в Ельцин-центре можно будет посмотреть фильм-обладатель «Золотого льва святого Марка» Венецианского кинофестиваля – это французский претендент на премию «Оскар». Лента «Событие» – это экранизация автобиографического романа Анни Эрно – интимного свидетельства времен 60-х годов – эпохи рок-н-ролла, «новой волны» и закона о запрете абортов.

1963 год. Анна учится в университете и мечтает о писательской карьере. Незадолго до выпускных экзаменов она обнаруживает, что беременна, и это может поставить крест на ее будущем. Девушка становится заложницей не только собственного тела, но и общественной морали, подавляющей свободу. Времени на раздумье почти не остается. Анна решается на невероятное. Она готова преступить закон, рискуя оказаться за решеткой.

Место проведения: кино-конференц зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

Выставка в рамках фестиваля феминистских практик «[Со]Гласие»

На этой неделе в уральском филиале ГЦСИ открылась выставка Ксении Кошурниковой «Гни свою линию». С экспозиции начинается фестиваль феминистских практик «[Со]Гласие» (второй блок проекта «Межа»). Фестиваль сосредоточен на поиске общей позиции разговора о проблемах женщин, возможна ли она, существует ли феминизм как монолитное течение? Экспозиция по-своему отвечает на эти вопросы. Женские образы в живописи, графике и скульптуре, женский голос на улицах города… Выставка отражает основные блоки творчества художницы: стриток (эфемерный, простой в исполнении стрит-арт), живопись и графика, скульптура и новая уральская игрушка, видеоарт.

Место проведения: уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а).

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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