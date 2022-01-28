Концерт волынщиков, фильм про Холокост и молекулярная биология – Weekend (18+)

С 28 по 30 января в Екатеринбурге будет много интересного: можно будет посмотреть фильм про Холокост, сходить на лекцию по молекулярной биологии, фолк-фестиваль, на концерт оркестра волынщиков или фортепьянный вечер в честь Шарля Азнавура. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Фортепианный вечер, посвященный Шарлю Азнавуру

28 января в 20 часов в клубе «Фабрика» прозвучат пронзительные произведения гениального композитора и исполнителя Шарля Азнавура. Это французский музыкант с армянскими корнями, именем которого названа звезда на Голливудской «Аллее славы». За свою жизнь он написал 1300 песен и сыграл в 60 кинокартинах, а его диски разошлись по всему миру тиражом более 200 миллионов экземпляров. «Вечная любовь» – самое известное произведение, написанное на стихи Шарля Азнавура, которое впервые было исполнено именно его голосом. В числе всемирно известных песен музыканта также «Богема», «Аве Мария», «Мама» и многие другие. Все они в этот вечер прозвучат в исполнении пианиста-виртуоза Владислава Чепиноги.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 300 рублей.

Премьера фильма Сергея Лозницы про Холокост «Бабий Яр. Контекст»

28, 29, 30 января в Ельцин-центре покажут фильм Лозницы «Бабий Яр. Контекст». В картине, полностью смонтированной из архивной хроники без закадрового голоса, восстанавливается контекст «забытой» трагедии 29 и 30 сентября 1941 года – тогда по приказу немецкого руководства, без какого-либо сопротивления со стороны местного населения, в овраге Бабий Яр на севере Киева были расстреляны больше 33 тысяч евреев. В СССР об одном из крупнейших массовых убийств Второй мировой войны старались не говорить. Сергей Лозница вспоминает, что в 1970-е годы в Киеве эта тема была под запретом. «Бабий Яр. Контекст» разрушает забвение и реконструирует страшную правду о бесчеловечных эпизодах истории. В основу фильма легли уникальные съемки, найденные в официальных и частных архивах в нескольких странах: пленки немецких и советских военных операторов, видеодневники, сделанные солдатами на любительские камеры, и хроники городских событий.

Место проведения: кино-конференц зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

Концерт волынщиков «Легенды Ирландии и Шотландии»

29 января в 21:30 в филармонии состоится концерт «Легенды Ирландии и Шотландии. Волынки и орган». Что можно сыграть на волынках? Самый разнообразный репертуар: бравые марши и протяжные баллады, золотые рок-хиты и платиновые джазовые стандарты, любимую классику и сногсшибательный русский фолк. Экзотический оркестр волынщиков City Pipes исполнит все это на концерте.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: 1100 рублей.

«Ледовый штурм» на площади 1905 года

В эти выходные завершит свою работу ледовый городок на площади 1905 года. 29 января здесь пройдет традиционный фестиваль «Ледовый штурм», а также пройдет международный конкурс ледового граффити. Тема конкурса «Русские народные сказки». Участники различной техникой будут наносить картины на ледовые поверхности. С 10 до 13 часов более 70 участников будут создавать полотна на стенах городка. А 30 января, в воскресенье, состоятся старты ледолазов. У участников будет возможность постучать ледорубами и походить в кошках по льду в самом центре города. Будут соревнования для профессионалов и открытые трассы для любителей.

Место проведения: площадь 1905 года.

Вход: свободный.

Родителей обучат искусству домашнего театра

29 и 30 января в Ельцин-центре начнет работать «Лаборатория домашнего театра», которая продолжится в следующие выходные. Сегодня у родителей не так много времени на совместное времяпровождение с детьми, и тем более ценными становятся совместное творческое взаимодействие и опыт игрового общения – умение фантазировать, договариваться о границах импровизации. Одна из практик семейного творчества – домашний театр. Домашние спектакли помогают взрослым лучше понять ребенка, способствуют укреплению внутрисемейных связей, влияют на развитие творческих способностей и воображения в ходе совместной игры.

29 января участники обсудят событийность в театре и дома. Почему так важно событие и как создать условия для его возникновения? Как смотреть и обсуждать с ребёнком произведения искусства?

30 января в программе – «Театральные игры дома». Будут говорить про творческое развитие ребёнка, подготовку к спектаклю. (3 часа)

Ведущий лаборатории – Алексей Ракульцев, режиссёр, театральный педагог, магистрант ГИТИС по направлению «Социальный театр».

Место проведения: медиазал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3, аудитория 4).

Вход: свободный, по регистрации.

Фестиваль для любителей фолка и средневековья

29 января с 12 часов в концерт-холле «Свобода» пройдет «Привал-фест» – мероприятие, которое будет интересно поклонникам средневековья, фолка и фэнтези. Будет большой концерт фолк-музыки, ярмарка тематических хэнд-мейд вещей, мастер-классы (стрельба из лука, афроплетение, ковка металла и другие). Подробнее о мероприятиях – на странице фестиваля в соцсетях.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (ул. Черкасская, 12).

Вход: от 450 рублей.

Лекция по молекулярной биологии

Ельцин-центр и Сколковский институт науки и технологий запускает курс «Разберем на молекулы», который будет состоять из нескольких открытых лекций по молекулярной биологии. Первая пройдет 29 января в 17 часов в Атриуме. Профессор Сколтеха Михаил Гельфанд разберет базовые понятия молекулярной биологии и расскажет о том, как биоинформатика, молекулярная биология и эволюция смешаны между собой в научный коктейль.

Молекулярная биология изучает множество процессов: от хранения и передачи наследственной информации до строения и функций различных соединений. За 70 лет с момента открытия структуры ДНК накоплен огромный объем знаний в этой области. Однако базовые вопросы про функции белков и работу генов не утратили своей актуальности. Понимание таких важных процессов как трансляция, транскрипция и репликация – необходимое условие для погружения в мир научных открытий.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации на сайте центра.

Читка пьесы «Суп наш насущный»

Театральная платформа «В центре» 29 января в 19 часов приглашает на читку пьесы Аниты Мускарии «Суп наш насущный». «Поел? Руки помыл? Шапку надел? Не болеешь? Что сегодня кушали? А чем болеете? Не болеете? Ну хорошо кушайте только!». Как часто общение с самыми близкими сводится именно к этим фразам? – задаются вопросом организаторы читки. Почему, когда мы живем с родителями, бабушками, дедушками и прочими родственниками, нас интересует в первую очередь, поели ли они? Почему у нас не получается поговорить с близкими людьми нормально? И почему начинаем сожалеть о том, что не поговорили, только тогда, когда уже совсем поздно? Со всем этим участники предлагают разобраться во время читки пьесы.

Место проведения: театральная платформа «В центре» (Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, аудитория 512).

Вход: свободный, по регистрации.

Спектакль в Водонапорной башне

30 января в 17 часов в башне на Плотинке покажут спектакль о родовом гнезде одной уральской семьи «Бабушкин дом». В основе сюжета – детские воспоминания екатеринбурженки Ирины Буровой, которая сохранила память о родных в дневниковых записях, фотографиях, коротких историях, и принесла все это в Музей истории Екатеринбурга. Здесь силами театра О.С.Т. был создан спектакль «Бабушкин дом».

Режиссер театра О.С.Т. Ирина Лядова, драматург Дина Артемкина и актриса Ася Запольских создали спектакль о силе корней, которые помогают выстоять, о силе безусловной бабушкиной любви, которая согревает всю жизнь, о силе дома, которого давно нет, но живы те, кто ему благодарен.

Место проведения: Водонапорная башня.

Вход: 300 рублей, не забывайте QR-код.

Фестиваль «Бажовские дни»

С 25 января в Екатеринбурге и Сысерти проходит фестиваль «Бажовские дни 2022». В выходные можно успеть захватить несколько интересных событий. Фестиваль приурочен к 143-летию со Дня рождения «уральского всего» Павла Петровича Бажова и 130-летию его супруги Валентины Бажовой.

В Музее Бажова в Екатеринбурге по предварительной записи можно посетить «идеальную» экскурсию «Пуличка и Валестёна. Семья Бажовых». Она посвящена чете Бажовых, их отношениям и быту их дома. А в Музее Бажова в Сысерти в эти дни проходят экскурсии «Бажовы. МАМА, Бажовы. ПАПА, Крестьянское казино» – про горнозаводскую усадьбу XIX века.

В Камерном театре проходит выставка «Любить по-Бажовски, или Цветные сны собаки Сливы, любимой собачки писателя». Это экспозиция о том, на какое творчество вдохновлял Бажов других людей. Также в театре 29 января в 11 и 14 часов покажут легендарный спектакль-долгожитель «Каменный цветок» по сказам Бажова, с которого началась история всего театра.

Место проведения: площадки фестиваля.

Вход: от 0 рублей (в зависимости от события).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»