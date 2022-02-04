«Звуки авангарда» в бывшей больнице, театр Вахтангова и концерт-посвящение Adele – Weekend (18+)

В ближайшие выходные в Екатеринбурге можно увидеть легендарную «Войну и Мир» Римаса Туминиса, сходить на концерт-посвящение Адели, побывать на концерте авангардной музыки в конструктивистском здании бывшей поликлиники, а также поддержать наших спортсменов на Олимпиаде. Эти и другие события 4-6 февраля – в афише «Нового Дня».

«Война и мир» театра Вахтангова в Екатеринбурге

4 февраля в 18:30 на сцене Театра драмы екатеринбуржцы смогут увидеть главную премьеру Театра Вахтангова – постановку «Война и мир» Римаса Туминаса. Спектакль сконцентрирован на важнейших проблемах человеческого бытия, раскрывает их с неслыханной простотой. У каждого здесь есть крупный план, но режиссер избегает стоп-кадров. Здесь все живет, движется, существует в нескончаемом потоке реакций на окружающий мир людей, увлекаемых водоворотом войны и мира. Особое качество этого спектакля – в блистательном ансамбле артистов разных поколений, а так же, включенные фрагменты из музыки Фаустаса Латенаса к легендарному спектаклю Римаса Туминаса «Вишневый сад» (1990).

Место проведения: театр драмы (Октябрьская площадь, 2).

Вход: от 4500 рублей.

Война и мир – в филармонии

Тему войны и мира раскроет 4 февраля в 19 часов органист Тарас Багинец на концерте в Свердловской филармонии. Это будет увлекательнейшая панорама музыкальной жизни Европы времен Первой мировой войны, музыкальная хроника 1914-1918 годов. Первая мировая война настолько изменила курс музыкальной истории, что вызвала к жизни невероятные произведения, которых, сложись история иначе, просто бы не существовало.

Время музыкального пацифизма и музыкального патриотизма, энтузиазма и сомнений, героических подвигов в жизни и революции в композиторской технике, тотального проживания момента и бегства от реальности в мир грёз. Прозвучат произведения Дюпре, Регер, Чюрлёнис, Ляпунов, Вьерн, Элгар. Ведет концерт Артем Варгафтик.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 550 рублей.

Trubetskoy с концертом в «Фабрике»

Пятничным вечером в клубе «Фабрика» выступит белорусская рок-группа Trubetskoy, которую создали экс-участники «Ляписа Трубецкого» в 2014 году. Павел Булатников и другие музыканты за эти годы отыграли более 500 сольников по всему миру, выпустили два альбома и девять клипов. Все, что наработано годами, прозвучит на концерте в Екатеринбурге.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 1400 рублей.

Учимся «читать» произведения искусства

4 февраля в 19:30 в арт-галерее Ельцин-центра пройдет встреча под названием «Что вы здесь видите?», участники которой будут учиться распознавать произведения искусства при помощи анализа по методу фасилитированной дискуссии. Фасилитированная дискуссия – это методика, которая позволяет зрителю с любым опытом посещения выставок найти свой подход к произведениям искусства. Главная особенность этой техники – то, что в центре внимания всегда остается само произведение и то действие, которое оно оказывает на зрителей. С помощью вопросов модератор направляет обсуждение, но сам не выносит суждений – право голоса полностью принадлежит участникам. На встрече участники рассмотрят три картины из экспозиции выставки «Мир как беспредметность» и подробно обсудят каждую.

Место проведения: арт-галерея Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: по билету в галерею, от 100 рублей.

Фестиваль «Звуки авангарда» в здании бывшей поликлиники

5 февраля с 14 часов в здании бывшей поликлиники на проспекте Ленина, 52 (которое отдали музею истории), пройдет восьмичасовой фестиваль «Звуки авангарда». В конструктивистском здании екатеринбургские музыканты и артисты представят проекты, вдохновленные идеями эпохи авангарда 1920-30-х гг., знаковыми фигурами и событиями того времени, и, конечно, уникальной авангардной архитектурой. Зрители смогут увидеть около 10 музыкальных и театрализованных выступлений.

Место проведения: бывшая поликлиника на проспекте Ленина, 52.

Вход: свободный.

Спортивный фестиваль в поддержку олимпийцев

Сегодня в Пекине стартуют Олимпийские игры 2022, где российские спортсмены выступают без национальных флагов, без символики, в нейтральной форме, а упоминание страны заменено на аббревиатуру ROC (Российский олимпийский комитет). Уральцам предлагают поддержать спортсменов. 5 февраля с 12 часов в парке Маяковского пройдет семейный спортивный фестиваль, где будут игры, битва снежками, катание на хаски и многое другое.

Также в выходные в ЦПКиО на катке будет живая музыка и диджеи: 5 февраля с 18 до 21 часа – «Уральский массив» и ElectroGorilla с программой «Советская музыка с винила: фанк, джаз, эстрада». 6 февраля с 18:00 – Илья Бабин с мелодичной и ритмичной музыкой.

Место проведения: парк Маяковского.

Вход: свободный.

Премьерный показ фильма «Мама, я дома» и встреча с режиссером

5 февраля в 19 часов в Ельцин-центре покажут фильм-участник Венецианского кинофестиваля «Мама, я дома» Владимира Битокова. Действие картины разворачивается в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Тоня – водитель автобуса на окраине Нальчика. Она с нетерпением ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирии в частной военной компании. Когда Тоне сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить. В одиночку Тоня начинает изнурительную борьбу, требуя вернуть ей сына. Но неожиданно на пороге ее квартиры появляется молодой человек.

На премьере можно будет задать вопросы режиссеру Владимиру Битокову.

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 400 рублей.

Фортепьянный концерт «Венская классика»



В «Доме музыки» 6 февраля в 18 часов можно будет послушать венскую классику в исполнении пианистки Полины Бутиной. Вена – столица целого музыкального мира, где творили композиторы, творчество которых каждый из нас: Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен – три великих имени, вошедших в историю, как венские классики. Их музыка отличается особым высоким стилем, в котором наравне с упорядоченностью и централизованностью воплощается богатое образное содержание в простой, но совершенной художественной форме.

В концерте также участвуют Диана Зиганшина (виолончель, сопрано), Александр Глаголев (фортепиано).

Место проведения: «Дом музыки» (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350 рублей.

Концерт-посвящение Adele

6 февраля в 19 часов в клубе EverJazz состоится концерт ансамбля Юлии Дьячковской. Он будет полностью посвящен творчеству Adele (Адель) – популярной британской певицы, композитора и поэтессы. На счету Адель уже четыре студийных альбома, последний из которых вышел в ноябре 2021 года, песни исполнительницы известны по всему миру, треки Адель регулярно звучат в топ-чартах крупнейших радиостанций, появляются как саундтреки в блокбастерах и завоевывают престижные награды.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 500-800 рублей.

Фото: культура.екатеринбург.рф

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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