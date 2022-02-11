Концерты для влюбленных, мастер-класс по керлингу и фильм Феллини – Weekend (18+)

В выходные с 11 по 13 февраля в Екатеринбурге будет много спортивных мероприятий: лыжные забеги, турнир по японской игре в снежки, мастер-класс по керлингу. Для влюбленных уже начинаются концерты романтичной музыки, а также устроят показ фильма Феллини. Эти и другие события – в афише выходных «Нового Дня».

Романтическая «NEOклассика» от трио Дениса Галушко

11 февраля в 19:30 в ЦК «Урал» трио Дениса Галушки даст концерт в преддверии Дня святого Валентина. Музыка рояля на этот раз будет обрамлена звуками гитары, струнного квартета, флейты и саксофона. Такая развернутая подача материала претендует на феноменальность в событиях неоклассики города. В новой программе прозвучат также произведения в память об известном музыканте, пианисте, композиторе Александре Галушко. Зрителей по традиции ждет необычный формат концерта по типу римского театра, когда в центре за роялем сам автор в окружении струнного квартета и других музыкантов.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: от 600 рублей.

50 молодых групп на New/Open Showcase Festival

С 11 по 13 февраля в «Екатеринбург-Экспо» проходит фестиваль New/Open Showcase – шоукейс актуальной музыки, участники которого смогут получить денежную поддержку своих проектов. В финальный тур прошли 50 молодых музыкальных групп из разных городов России. Общий грантовый фонд фестиваля в 2022 году составляет 5 миллионов рублей, а каждый проект претендует на грант до 600 000 рублей. Выбирать лучших будут эксперты, но прийти послушать музыку может любой желающий.

Место проведения: «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2).

Вход: свободный.

Feduk в «Телеклубе»

В «Телеклубе» сегодня в 19 часов выступит рэпер Feduk. Вся страна узнала его после совместного с Элджеем хита «Розовое вино», хотя многие до сих пор любят его за старые, более жизненные песни. В Екатеринбурге Feduk презентует пластинку и исполнит все свои лучшие треки, каждый из которых погружает в атмосферу лета, любви и волшебства.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1800 рублей.

Мультфильм своими руками

12 февраля в 13:00 и 14:00 в Литературном квартале можно будет создать мультфильм своими руками. Участники узнают, что такое раскадровка и какие бывают мультфильмы. Посмотрят лучшие работы Свердловской киностудии. Кроме того, детям предложат озвучить любимых героев и даже снять свой собственный мультфильм при помощи подручных средств. В основе мультика будет сказ Бажова «Серебряное копытце».

Место проведения: «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10).

Вход: 300 рублей.

День науки во Дворце молодежи

12 февраля весь день во Дворце молодежи будет проходить День науки, в котором могут принять участие дети от 10 лет и взрослые. Можно будет попробовать себя в музыкальной VR-игре, сразиться в робо-сумо, узнать о главных научных идеях современности. Для участников подготовлена насыщенная программа, выступления ученых, которые доступно расскажут о своих исследования и открытиях, о звездах и исторических персонажах из мультфильмов. Полная программа и регистрация на сайте.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).

Вход: свободный, по регистрации.

«Неоклассика и минимализм» от оркестра B-А-С-H

В клубе «Фабрика» 12 февраля в 19 часов выступит камерный оркестр B-А-С-H с программой «Неоклассика и минимализм». Музыканты исполнят мелодии главных композиторов ХХI века: Макса Рихтера, Олаувюра Арнальдса, Людовико Эйнауди и Эрика Уитакра.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 700 рублей.

Турнир по японской игре в снежки

12 и 13 февраля в 11 часов в парке Маяковского пройдет турнир по японской игре в снежки юкигассен «Снежная заруба». Это командная игра, появившаяся в конце 1980-х в Японии. Правила очень простые, но важно не только иметь хорошую физическую подготовку, но и обладать стратегическим складом ума. Цель – захватить флаг команды противника, выбивая игроков снежками. Для участия нужно заранее зарегистрироваться. Зрители могут приходить просто так.

Место проведения: парк Маяковского.

Вход: свободный.

«Лыжня России»

В эту субботу, 12 февраля, с 10 утра на разных площадках в Екатеринбурге можно будет поучаствовать в гонке «Лыжня России». Из-за коронавируса единого массового забега не будет, но можно выбрать ближайшую к вам лыжню и удобное время, зарегистрироваться на сайте и приходить на старт к заявленному времени. Например, гонка пройдет в парке Маяковского, Преображенском парке Академического, на лыжных базах «Локомотив» и «Калининец» и так далее. Полный список и время есть здесь.

Место проведения: парки и лыжные базы Екатеринбурга.

Вход: свободный.

Мастер-класс по игре в керлинг

В воскресенье, 13 февраля, в 12 часов на катке «Арена парка» устроят мастер-класс по игре в керлинг. Поучаствовать могут и дети, и взрослые. Профессиональные спортсмены научат желающих отправлять камни по льду ровно в цель. Желательно взять наколенники, если они у вас есть.

Место проведения: «Арена Парк» (ул. Татищева, 47а).

Вход: свободный.

Арт-лекторий «Я, Клод Моне»

13 февраля в 15 часов в Ельцин-центре покажут документальный фильм «Я, Клод Моне» в рамках #АртЛекторийВкино. Опираясь на письма и другие личные записи, фильм-выставка режиссера Фила Грабски создаст новый портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX вв.

Жизнь самого Моне – это история о том, как автор залитых солнцем полотен страдал от одиночества, депрессии, но нашел спасение в творчестве.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

Показ фильма Федерико Феллини «Город женщин»

А в ЦК «Урал» 13 февраля в 17 часов покажут фильм Федерико Феллини «Город женщин». Итальянский «‎Город женщин» 1980 года – это история про представления зрелого мужчины о женщинах и их власти над ним. В поезде он случайно знакомится с красивой попутчицей и предлагает проводить ее домой. Это решение оказывается для героя роковым: он стал заложником в Городе Женщин. Здесь эмансипированные представительницы прекрасной половины человечества отстаивают свое право на главенствующее положение в мире.

После показа можно будет обсудить фильм с другими зрителями.

Место проведения: центр культуры «Урал‎» (ул. Студенческая, 3).

Вход: свободный.

Выставка «Частная жизнь» художницы Татьяны Кашковской

В библиотечном центре «Екатеринбург» в эти выходные можно посетить новую выставку художницы Татьяны Кашковской «Частная жизнь». В серии переплетаются домашние сюжеты и религиозные аналогии. В экспозиции – преимущественно «мирские» работы, в которых чувствуются тишина и личные переживания, перенесенные на холст. Художник привлекает внимание зрителя к повседневным, бытовым отношениям, предлагая посмотреть на них не свысока, а свыше, с точки зрения душевной и духовной близости – вне времени, без посуды и обид.

Место проведения: библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193).

Вход: свободный.

Фестиваль итальянского кино

С 9 февраля в Доме кино проходить крупнейший италоязычный кинофестиваль страны, VIII Российско-итальянский кинофестиваль RIFF, показы которого можно будет посетить и в выходные. В афише – 10 картин: от лидеров бокс-офиса, победивших на мировых кинофестивалях, до картин независимых режиссеров, которые не доходят до проката; от до-куфикшн до сборников короткого метра. Каждый показ – екатеринбургская премьера. Все фильмы демонстрируются на итальянском языке с русскими субтитрами. Программа показов – на сайте Дома кино.

Место проведения: Дом кино (Луначарского, 137).

Вход: 300 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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