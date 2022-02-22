«Сплин», фортепьянный вечер, богатырские игры и фейерверк: куда сходить 23 февраля в Екатеринбурге

В этом году на День защитника Отечества будет всего один выходной, но и его можно провести интересно. В Екатеринбурге пройдет большой концерт группы «Сплин», состоится фортепьянный вечер в честь Людовико Эйнауди, а в парке Маяковского устроят богатырские игры для детей и взрослых. Завершится праздник фейерверком, который тоже запустят в ЦПКиО. Эти и другие события – в афише «Нового Дня».

День защитника Отечества в ЦПКиО

Главной уличной площадкой 23 Февраля станет парк Маяковского. Там пройдут богатырские игры, старт – в 12 часов. У главной сцены для детей и родителей организуют подвижные игры и эстафеты. Кто перетянет канат? Кто сможет пробежать с сыном на плечах? А удерживать гирю на весу?

В 21:00 в парке прогремит салют и фейерверк. Стрелять будут из раритетных артиллерийских орудий – 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗиС-3, которые применялись в годы Великой Отечественной войны. Они будут задавать темп фейерверку.

Место проведения: парк Маяковского.

Вход: свободный.

Большой концерт группы «Сплин»

В «Телеклубе» 23 февраля в 19 часов начнется долгожданный концерт группы «Сплин», которая не была в Екатеринбурге уже три года. За это время музыканты выпустили свой самый остросоциальный альбом «Вира и майна». Именно он, а также все самые главные хиты вживую прозвучат на двухчасовом концерте. В том числе идеальный концертный боевик «Беги моя жизнь» с его почти цоевским ритмом; уже ставший радиохитом «Джин» с заговорщическим рефреном «Я пью свой джин, я всё ещё жив, я пью свой джин, я всё ещё жизнь»; удивительная «Кофейня» и другие.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 2800 рублей

Фортепьянный вечер с хитами Людовико Эйнауди

В клубе «Фабрика» День защитника Отечества будет романтичным. В 20 часов пианист Владислав Чепинога начнет очередной фортепьянный вечер, который будет посвящен творчеству Людовико Эйнауди. Музыка Людовико – часто медитативная и интроспективная, с опорой на минимализм и современное трековое построение. Талантливый итальянец проявил себя и как кинокомпозитор – он написал музыку для таких фильмов как «1+1» и «Я всё ещё здесь», телевизионных мини-сериалов «Доктор Живаго» и Acquario. Чепинога сыграет наиболее романтичные и эмоциональные произведения из альбомов и из саундтреков Эйнауди.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 450 рублей.

Военные песни – на концерте народного хора

Более традиционный концерт пройдет в Уральском центре народного искусства имени Родыгина. Народный хор исполнит программу «Дорога памяти», в которую войдут все главные военные песни: «Синий платочек», «Катюша», «От героев былых времен» и другие. Концерт будет сопровождаться видеорядом из архивных фотографий в период войны.

Место проведения: Уральский центр народного искусства имени Родыгина (пр. Космонавтов, 23).

Вход: 400 рублей.

Премьера фильма «Русские грузины. Фильм второй» и встреча с Леонидом Парфеновым

В Ельцин-центре 23 февраля в течение всего дня будут идти премьерные показы фильма «Русские грузины. Фильм второй». Билеты на показ дают право посетить вечернюю встречу с автором картины Леонидом Парфеновым в атриуме в 20:30.

Повествование в «Русские грузины. Фильм первый» завершилось на 1939 годе. Новый фильм проекта рассказывает сначала об оформлении Сталиным русского патриотического подъема в Отечественную войну. А после войны – сталинский русский стиль, образцом которого стали высотные здания, подарок вождя на 800-летие Москвы. Берия – куратор советского атомного проекта, их недолгий тандем с Маленковым как соправителей СССР. Далее идет рассказ об «оттепели» и новом герое – барде Булате Окуджаве. Конечно, в фильме рассказывается и о том, что распад Союза сделал Россию и Грузию друг для друга заграницей при очень непростых отношениях двух стран.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 700, 1000 рублей.

«Три мушкетера» в Драме

Свердловский театр драмы 23 февраля в 18 часов покажет спектакль «Три мушкетера», который называют фантазией на сюжет легендарного литературного произведения. Он воспевает благородство души, верность сердца и нерушимость дружбы. Эти качества уважали в век, вооруженный шпагой, бесконечно ценны они и сегодня. А потому авторы постановки без тени сомнения перенесли историю, рассказанную столетия назад Александром Дюма, в наши, казалось бы, лишенные духа авантюризма, дни.

Место проведения: театр драмы (Октябрьская площадь, 2).

Вход: от 300 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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