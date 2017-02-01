Сельский лжеминер из Сухого Лога отработает 100 часов за «шутку»

Публикации за 01.02.17

В Сухом Логу лжеминера приговорили к ста часам обязательных работ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Сухоложский городской суд по материалам полиции вынес обвинительный приговор в отношении жителя села Рудянского по уголовному делу о заведомо ложном минировании. 9 декабря 2016 года в дневное время в отдел МВД России по Сухому Логу поступило сообщение о минировании клуба в селе Рудянском.

На место прибыл наряд комплексных сил полиции. Сотрудники полиции осмотрели прилегающую территорию, приняли меры по эвакуации людей из помещения – пяти взрослых и двух детей. В ходе обследования здания клуба, к счастью, никаких опасных предметов обнаружено не было.

В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сыщиками во взаимодействии с представителями иных силовых ведомств, удалось установить личность и место жительства злоумышленника. Им оказался неработающий ранее судимый 27-летний местный житель.

В отношении данного гражданина дознавателем отдела полиции Сухого Лога было возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации («Ложное минирование»). Максимальное наказание за данное противоправное деяние – лишение свободы на срок до трёх лет.

В ходе предварительного следствия полицейские установили, что сообщение обвиняемый сделал в состоянии алкогольного опьянения – вместе с другом распивал спиртные напитки и решил «пошутить».

В связи с тем, что подсудимый полностью осознал свою вину и раскаялся в содеянном, суд назначил «шутнику» наказание в виде ста часов обязательных работ.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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