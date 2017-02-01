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Публикации за 01.02.17

В Нижнем Тагиле бьют тревогу: две трети выпускников школ уезжают из города

В Нижнем Тагиле бьют тревогу: две трети выпускников школ уезжают из города

Нижний Тагил рискует остаться совсем без талантливой молодежи: все больше выпускников школ уезжают учиться в вузы других городов.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, в связи со сложившейся демографической ситуацией наблюдается спад общего количества выпускников школ. При этом больший процент из тех, кто получил среднее образование, сегодня идут учиться в высшие учебные заведения. Если в 2012 году таких было 80,3%, то в прошлом этот показатель достиг уровня в 91,7%. Из этих 91,7 процентов 74% выбрали вузы, находящиеся за пределами родного города. Таким образом, в 2016 году Нижний Тагил пожелали покинуть около 68% выпускников.

В местном филиале УрФУ количество поступающих из школ города снизилось в три раза, в НТСПИ – в пять раз. Одной из главных причин является сокращение бюджетных мест в тагильских вузах.

«Ситуация с развитием системы высшего образования в Нижнем Тагиле критическая, – подчеркнул глава города Сергей Носов. – Сегодня получается, чем выше качество подготовки в школе, тем выше вероятность отъезда тагильских выпускников на обучение в другой город. Необходимо эту негативную тенденцию менять, делать престижным получение образования в нашем городе».

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 01.02.17

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