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Екатеринбург

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Публикации за 01.02.17

120 садиков и более 40 школ частично приостановили занятия из-за ОРВИ и гриппа

120 садиков и более 40 школ частично приостановили занятия из-за ОРВИ и гриппа

В Свердловской области продолжает расти количество заболевших ОРВИ и гриппом: больше всего болеют дети старше 7 лет и взрослые. С тяжелой клиникой зарегистрировано 49 больных пневмонией, с крайне тяжелой клиникой – 109 больных, все госпитализированы. На карантин закрыты группы в 120 детсадах, а также классы в 42 школах

За четвертую календарную неделю зарегистрировано 34,8 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 83,9 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 6%, – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области. Эпидпорог превышен среди детей старше 7 лет и взрослых. Малыши болеют реже.

В Екатеринбурге уровень заболеваемости выше среднеобластного показателя на 7%: за неделю зарегистрировано 12,8 тысяч заболевших. Еще в восьми муниципалитетах заболевших больше в 1,5 раза, чем в среднем по региону. Наиболее тяжелая ситуация в Староуткинске, Верхней Саде, Нижней Туре, Красноуральске, Кушве, Красноуфимске и Красноуфимском районе, ЗАТО Свободный, Каменске-Уральском.

«По состоянию на 27 января частично приостановлен образовательный процесс в 120 ДОУ (закрыто 148 групп), в 42 школах закрыт 101 класс, полностью приостановлен образовательный процесс в 4 дошкольных образовательных учреждениях», – уточнили в минздраве.

Заболевших пневмонией стало меньше на 13%. За неделю зарегистрировано 732 случая. С тяжёлой клиникой зарегистрировано 49 больных пневмонией, с крайне тяжёлой клиникой зарегистрировано 109 больных, все госпитализированы.

В связи с продолжением сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа минздрав рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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