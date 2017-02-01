Посевная кампания в Свердловской области обеспечена финансами только на 20%

Публикации за 01.02.17

На своевременное проведение посевной кампании свердловским аграриям требуется около двух миллиардов рублей, однако пока кредитные договоры заключены только на пятую часть этой суммы – около 400 млн рублей. Как сообщили NDNews.ru в ДИПе, такую цифру назвал сегодня министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев на совещании, посвященном подготовке к посевной.

По данным агропромышленного ведомства, для обеспечения посевной кампании 2017 года в Свердловской области потребуется 130 тысяч тонн семенного материала, 20 тысяч тонн минеральных удобрений, 22 тысячи тонны дизельного топлива. Кроме того, необходимо 300 миллионов рублей на ремонт техники. Чтобы обеспечить все потребности, необходимо своевременное и доступное кредитование аграриев.

«По расчетам министерства, необходимый объем финансирования для проведения весенне-полевых работ в оптимальные агротехнические сроки составляет около двух миллиардов рублей. Фактически на текущую дату кредитные договоры заключены на общую сумму чуть более 400 миллионов рублей. Основные источники кредитования свердловского агросектора – Сбербанк и Россельхозбанк», – заявил министр Дмитрий Дегтярёв.

Первый замгубернатора Алексей Орлов заявил, что для внедрения новых механизмов государственной поддержки необходимо активное взаимодействие уполномоченных банков c областным минсельхозом в процессе формирования реестра потенциальных заемщиков и оперативное решение вопросов, связанных с оформлением и предоставлением кредитов организациям АПК.

Между тем в прежние годы вопрос с кредитованием аграриев перед началом посевной в регионе решался очень непросто. Например, в 2015 году теперь уже бывший премьер Денис Паслер заявил, что крайняя дата получения кредитных средств для предприятий свердловского АПК – 10 марта, в противном случае урожай 2015 года Свердловская область потеряет. Тогда правительство выбрало особую стратегию: кредитовать молочные заводы, чтобы они уже могли выделить средства на посевную конкретным хозяйствам, у которых они закупают молоко. Добавим, что для нынешнего министра АПК Дмитрия Дегтярева эта посевная – первая. Он всего несколько месяцев назад сменил на этом посту ушедшего на пенсию Михаила Копытова.

Получить комментарий представителей АПК не удалось – сразу несколько из них сообщили, что как раз находятся на совещании.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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