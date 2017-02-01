Куйвашев переименовал министерство экономики

Публикации за 01.02.17

По указу губернатора Свердловской области региональное министерство экономики сменило название. Теперь ведомство называется «Министерство экономики и территориального развития Свердловской области». Соответствующий указ №15-УГ от 23 января 2017 года опубликован на правовом портале, передает корреспондент NDNews.ru.

Переименование связано с расширением полномочий министерства. Его главой по-прежнему остается Дмитрий Ноженко, чья должность теперь официально именуется «министр экономики и территориального развития». Куратором ведомства остается замгубернатора Александр Высокинский, который отвечает в областном правительстве за проект «Большой Екатеринбург» и занимается вопросами развития муниципалитетов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

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