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Екатеринбург

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Публикации за 01.02.17

Подстанцию скорой помощи построят в Академическом к 1 сентября

Подстанцию скорой помощи построят в Академическом к 1 сентября

Подстанцию скорой помощи в Академическом построят всего за несколько месяцев. Застройщик запланировал сдать объект к 1 сентября. Станция расположится в 35-м квартале района между улицами Амундсена и участком проекта Сахарова.

Как сообщили akademekb.ru в пресс-службе «», подстанция скорой помощи станет первым объектом медицинского кластера района. На участке площадью около тысячи квадратных метров разместятся здание с диспетчерским пунктом, комнатами отдыха для бригад, а также свой собственный автопарк. Обслуживать подстанцию будет 10 бригад скорой помощи.

Тендер на возведение первой очереди подстанции стартует в мае 2017 года. Согласно плану закупок, в этом году застройщик планирует потратить 350 тысяч рублей на предпроектные работы (комплексные изыскания и ГПЗУ), еще 2,5 миллиона – на проектные, а основной транш в размере 42,1 миллиона рублей пойдет на строительство подстанции. Всего же на возведение объекта в областном бюджете было заложено 60 миллионов рублей, пишет портал района Академический.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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