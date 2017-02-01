Подстанцию скорой помощи построят в Академическом к 1 сентября

Публикации за 01.02.17

Подстанцию скорой помощи в Академическом построят всего за несколько месяцев. Застройщик запланировал сдать объект к 1 сентября. Станция расположится в 35-м квартале района между улицами Амундсена и участком проекта Сахарова.

Как сообщили akademekb.ru в пресс-службе «РСГ-Академическое», подстанция скорой помощи станет первым объектом медицинского кластера района. На участке площадью около тысячи квадратных метров разместятся здание с диспетчерским пунктом, комнатами отдыха для бригад, а также свой собственный автопарк. Обслуживать подстанцию будет 10 бригад скорой помощи.

Тендер на возведение первой очереди подстанции стартует в мае 2017 года. Согласно плану закупок, в этом году застройщик планирует потратить 350 тысяч рублей на предпроектные работы (комплексные изыскания и ГПЗУ), еще 2,5 миллиона – на проектные, а основной транш в размере 42,1 миллиона рублей пойдет на строительство подстанции. Всего же на возведение объекта в областном бюджете было заложено 60 миллионов рублей, пишет портал района Академический.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

Куйвашев переименовал министерство экономики. / Имя нового главы фонда капремонта назовут в конце февраля. / Посевная кампания в Свердловской области обеспечена финансами только на 20%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»