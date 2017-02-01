На Урале подросток разбился на ступеньках крыльца школы

Публикации за 01.02.17

В Свердловской области подросток получил перелом руки, упав на ступеньках крыльца собственной школы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, происшествие случилось в Байкалово. По информации пресс-службы областной прокуратуры, ученик 7 класса поскользнулся на ступеньках крыльца Нижне-Иленской средней общеобразовательной школы и получил травму в виде перелома левой руки. Проведенная проверка показала, что причиной инцидента стала наледь. Крыльцо никак не было обработано противогололедными материалами.

Прокуратура потребовала от начальника местного управления образования устранить нарушения. Директора школы Татьяну Субботину привлекли к дисциплинарной ответственности. Также в отношении нее возбуждено дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ («Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Крыльцо учебного заведения сделали безопасным. «После поступления медицинских документов прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в суд иска о взыскании в пользу пострадавшего ребенка компенсации морального вреда», – заключают в ведомстве.

Байкалово, Андреуш Завятку

Байкалово. Другие новости 01.02.17

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