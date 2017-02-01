На Уралмаше перевернулась машина такси «Три десятки» (ФОТО)

Публикации за 01.02.17

На перекрестке улиц Корепанова и Стачек сегодня днем перевернулся автомобиль службы такси «Три десятки». Как сообщают очевидцы, предположительно водитель уснул за рулем во время движения. Автомобиль потерял управление и вылетел с дороги на обочину. По одной из версий, машина могла наехать на металлическое ограждение в сугробе, из-за чего ее перевернуло.

Водитель такси был доставлен в городскую больницу №23. Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

В Качканаре ветеринары три часа оперировали дикую рысь (ФОТО). / ФК «Урал» сыграет с «Краснодаром» в 1/4 финала Кубка России 28 февраля. / «Мотив» прокомментировал «дело о недостоверной рекламе» на общественном транспорте. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»