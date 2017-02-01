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Екатеринбург

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Публикации за 01.02.17

На Уралмаше перевернулась машина такси «Три десятки» (ФОТО)

На Уралмаше перевернулась машина такси «Три десятки» (ФОТО)

На перекрестке улиц Корепанова и Стачек сегодня днем перевернулся автомобиль службы такси «Три десятки». Как сообщают очевидцы, предположительно водитель уснул за рулем во время движения. Автомобиль потерял управление и вылетел с дороги на обочину. По одной из версий, машина могла наехать на металлическое ограждение в сугробе, из-за чего ее перевернуло.

Водитель такси был доставлен в городскую больницу №23. Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Новый День: На Уралмаше перевернулась машина такси ''Три десятки'' (ФОТО)

Новый День: На Уралмаше перевернулась машина такси ''Три десятки'' (ФОТО)

Новый День: На Уралмаше перевернулась машина такси ''Три десятки'' (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

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