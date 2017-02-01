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Екатеринбург

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Публикации за 01.02.17

За несколько часов дежурства в Екатеринбурге гаишники наказали 200 пешеходов

За несколько часов дежурства в Екатеринбурге гаишники наказали 200 пешеходов

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД четыре часа усиленно ловили пешеходов-нарушителей. Двести человек получили штрафы, попутно гаишники оштрафовали 55 водителей.

Как сообщили NDNews.ru в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, 31 января в Екатеринбурге прошли профилактические мероприятия «Пешеход. Пешеходный переход». С 7 до 9 утра и с 17 до 19 часов сотня гаишников дежурила близ переходов. В итоге на нарушениях попались 55 водителей и более 200 пешеходов. «В областном центре в 2016 году в 100 ДТП на пешеходных переходах погибли 7 и ранено более 100 человек. По вине пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте, случилось 161 ДТП. В этих ДТП погибли 26 человек, еще 137 получили травмы. В прошлом году 25 тысяч водителей были привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, а за переход дороги в неустановленном месте оштрафовано 100 тысяч человек», – рассказали в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель и пешеход в равной степени несут ответственность за безопасность на пешеходном переходе. Водители должны снижать скорость, подъезжая к «зебре», и останавливаться, если близ перехода затормозила машина в правом ряду. Но и у пешеходов есть обязанности – убедиться, что водитель пропускает, и смотреть по сторонам, переходя дорогу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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