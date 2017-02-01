NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 01.02.17

В Екатеринбурге после 10-летнего ремонта открылось главное здание библиотеки им. Белинского (ФОТО)

В Екатеринбурге после 10-летнего ремонта открылось главное здание библиотеки им. Белинского (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылось главное здание библиотеки им. Белинского – оно было закрыто на ремонт еще 10 лет назад. За это время здесь поменяли и реконструировали почти все: обновили сети и кровлю, восстановили историческую лепнину и антресоли. С завтрашнего дня попасть в здание сможет любой желающий, а дважды в неделю для любопытных будут устраивать экскурсии.

Новый День: В Екатеринбурге после 10-летнего ремонта открылось главное здание библиотеки им. Белинского (ФОТО)

Главное здание библиотеки им. Белинского в Екатеринбурге закрылось на ремонт еще в 2007 году. Но из-за экономического кризиса работы были приостановлены и с 2009 по 2011 год в помещении почти ничего не происходило.

Новый День: В Екатеринбурге после 10-летнего ремонта открылось главное здание библиотеки им. Белинского (ФОТО)

Но с 2011 года ремонт вступил в активную фазу. В здании самой известной библиотеки Екатеринбурга поменяли практически все: сети, крышу, окна, системы водоотведения, безопасности и многое другое. Отремонтировали отделы редких книг, музыкально-нотной литературы, электронных ресурсов, зал регистрации. Кроме того, во время ремонта зданию вернули исторический вид: восстановили лепнину на потолках, деревянные антресоли в читальных залах, постелили паркет. Сейчас главное здание Белинки выглядит внушительно.

Новый День: В Екатеринбурге после 10-летнего ремонта открылось главное здание библиотеки им. Белинского (ФОТО)

С завтрашнего дня для посетителей откроют главный вход в Белинку, который был закрыт 10 лет. По вторникам и пятницам еженедельно для желающих проведут экскурсии, начало в 18:00, сообщили в пресс-службе библиотеки. Записаться можно по телефону 371-26-48.

Фото Анны Порошиной, предоставлено пресс-службой библиотеки им. Белинского

Новый День: В Екатеринбурге после 10-летнего ремонта открылось главное здание библиотеки им. Белинского (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

ФК «Урал» подписал контракт с киберфутболистом (ФОТО). / За несколько часов дежурства в Екатеринбурге гаишники наказали 200 пешеходов. / В Ирбите обрушилось очередное старинное здание (ФОТО). Жилой дом должны были капитально отремонтировать в 2016 году.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter