В Екатеринбурге после 10-летнего ремонта открылось главное здание библиотеки им. Белинского (ФОТО)

Публикации за 01.02.17

Сегодня в Екатеринбурге открылось главное здание библиотеки им. Белинского – оно было закрыто на ремонт еще 10 лет назад. За это время здесь поменяли и реконструировали почти все: обновили сети и кровлю, восстановили историческую лепнину и антресоли. С завтрашнего дня попасть в здание сможет любой желающий, а дважды в неделю для любопытных будут устраивать экскурсии.

Главное здание библиотеки им. Белинского в Екатеринбурге закрылось на ремонт еще в 2007 году. Но из-за экономического кризиса работы были приостановлены и с 2009 по 2011 год в помещении почти ничего не происходило.

Но с 2011 года ремонт вступил в активную фазу. В здании самой известной библиотеки Екатеринбурга поменяли практически все: сети, крышу, окна, системы водоотведения, безопасности и многое другое. Отремонтировали отделы редких книг, музыкально-нотной литературы, электронных ресурсов, зал регистрации. Кроме того, во время ремонта зданию вернули исторический вид: восстановили лепнину на потолках, деревянные антресоли в читальных залах, постелили паркет. Сейчас главное здание Белинки выглядит внушительно.

С завтрашнего дня для посетителей откроют главный вход в Белинку, который был закрыт 10 лет. По вторникам и пятницам еженедельно для желающих проведут экскурсии, начало в 18:00, сообщили в пресс-службе библиотеки. Записаться можно по телефону 371-26-48.

Фото Анны Порошиной, предоставлено пресс-службой библиотеки им. Белинского

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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