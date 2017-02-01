Кризис возвращается: на Среднем Урале больше 11 тысяч рабочих переведены в режим неполной занятости

Публикации за 01.02.17

В Свердловской области больше сотни предприятий сократили рабочий график сотрудников из-за экономических трудностей. По данным регионального департамента труда, о введении режима неполной занятости работников в январе заявили 129 организаций со среднесписочной численностью 25 тысяч работников. Неполное рабочее время (с урезанием заработной платы) работают 11 247 сотрудников. При этом в простое по вине работодателя находятся 387 человек, в вынужденном неоплачиваемом отпуске – 73 сотрудника.

Кроме того, 10 свердловских предприятий подали уведомления о массовых увольнениях работников на январь и февраль 2017 года. Семь организаций в качестве причины указали сокращение штата, три находятся в стадии банкротства. При этом в департаменте труда на запрос NDNews.ru отказались раскрывать данные о предприятиях, запланировавших увольнения, ссылаясь на распоряжение руководства. В департаменте информационной политике губернатора также не смогли предоставить комментарий по ситуации массовых сокращений.

Общее число официально зарегистрированных безработных в регионе по состоянию на 25 января составило 31 142 человек. Из них больше 9 тысяч приходится на моногорода Свердловской области. Уровень регистрируемой безработицы в области – 1,37 процента.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

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