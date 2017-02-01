NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 01.02.17

Кризис возвращается: на Среднем Урале больше 11 тысяч рабочих переведены в режим неполной занятости

Кризис возвращается: на Среднем Урале больше 11 тысяч рабочих переведены в режим неполной занятости

В Свердловской области больше сотни предприятий сократили рабочий график сотрудников из-за экономических трудностей. По данным регионального департамента труда, о введении режима неполной занятости работников в январе заявили 129 организаций со среднесписочной численностью 25 тысяч работников. Неполное рабочее время (с урезанием заработной платы) работают 11 247 сотрудников. При этом в простое по вине работодателя находятся 387 человек, в вынужденном неоплачиваемом отпуске – 73 сотрудника.

Кроме того, 10 свердловских предприятий подали уведомления о массовых увольнениях работников на январь и февраль 2017 года. Семь организаций в качестве причины указали сокращение штата, три находятся в стадии банкротства. При этом в департаменте труда на запрос NDNews.ru отказались раскрывать данные о предприятиях, запланировавших увольнения, ссылаясь на распоряжение руководства. В департаменте информационной политике губернатора также не смогли предоставить комментарий по ситуации массовых сокращений.

Общее число официально зарегистрированных безработных в регионе по состоянию на 25 января составило 31 142 человек. Из них больше 9 тысяч приходится на моногорода Свердловской области. Уровень регистрируемой безработицы в области – 1,37 процента.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

Выбывшие кандидаты в мэры Дегтярска намерены судиться с конкурсной комиссией. / Росимущество приостановило приватизацию «Уральского рабочего». / В Нижнем Тагиле главу района лишили прав за пьяную езду.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter