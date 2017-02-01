В екатеринбургском соцучреждении 16-летняя воспитанница избила воспитательницу

Публикации за 01.02.17

Сотрудники службы по делам несовершеннолетних отдела полиции №9 проводят проверку по факту инцидента в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Верх-Исетского района.

Как сообщили NDNews.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, накануне в территориальный ОВД поступила информация о нанесении телесных повреждений 16-летней воспитанницей центра воспитательнице. Соответствующее заявление от потерпевшей было принято и зарегистрировано.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление полной и объективной картины произошедшего. В частности, медицинская информация о травмах, полученных педагогом во время конфликта, направлена на исследование для проведения судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам будет принято мотивированное процессуальное решение.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

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