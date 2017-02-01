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Екатеринбург

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Публикации за 01.02.17

«Мало кто знает, но при рождении родители дали мне другое имя», – Наина Ельцина презентовала свои мемуары (ФОТО, ВИДЕО)

«Мало кто знает, но при рождении родители дали мне другое имя», – Наина Ельцина презентовала свои мемуары (ФОТО, ВИДЕО)

Вдова первого президента России Наина Ельцина сегодня, в день рождения Бориса Ельцина, презентовала в Екатеринбурге свои мемуары.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня в Ельцин-центре собралось около ста человек – среди которых были замечены мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, экс-министр культуры Свердловской области Наталья Ветрова, личный биограф Владимира Путина Андрей Колесников и ряд других персон.

Новый День: ''Мало кто знает, но при рождении родители дали мне другое имя'', – Наина Ельцина презентовала свои мемуары (ФОТО, ВИДЕО)

Наина Ельцина появилась в книжном магазине «Пиотровский» около пяти часов вечера в сопровождении дочери – Татьяны Юмашевой. Она приехала в Екатеринбург в день рождения Бориса Ельцина, чтобы презентовать свои мемуары об отношениях с супругом.

Первым фрагментом воспоминаний вдовы президента стал рассказ о своем имени. Как сообщила Наина Иосифовна, при рождении ей дали имя Анастасия. Однако так вышло, что всю свою жизнь ее коротко называли именем Наина. В результате к 25 годам она практически не отзывалась на свое паспортное имя, что и привело к тому, что однажды проходя мимо ЗАГСа, она неожиданно приняла решение поменять имя и в документах.

«Сотрудница ЗАГСа очень удивилась. Она сказала – у вас очень красивое имя – зачем вы хотите его поменять, сейчас все своих детей Настями называют? Я ей ответила. Так я и по паспорту стала Наиной», – рассказала Ельцина.

А еще именно из ее мемуаров мы узнали, что, оказывается, пара расставалась еще в молодости, и если бы не достаточно циничный розыгрыш со стороны Бориса Ельцина, свадьбы могло бы не быть.

О чем речь – смотрите на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

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