В метро Екатеринбурга поймали первого в этом году зацепера

Публикации за 02.02.17

В екатеринбургском метрополитене поймали юного хулигана, катавшегося на вагоне. Противостояние зацепера, работников подземки и силовиков происходило на двух станциях.

Как передает корреспондент NDNews.ru, полиция проводит проверку инцидента с молодым человеком, который на станции «Чкаловская» ухватился за поручни вагона электропоезда. Охрана пыталась задержать подростка, но в этот момент состав тронулся. На следующей остановке – «Геологической» – юноша спрыгнул с поезда и направился к выходу в надежде скрыться от стражей порядка, но безуспешно. Подростка доставили в территориальный ОВД, где передали коллегам из службы по делам несовершеннолетних.

Сотрудники ОП №5 установили личность юноши, связались с его мамой и пригласили на беседу, чтобы вместе разобраться, каким образом ее ребенку пришла в голову идея прокатиться снаружи поезда. «По словам 17-летнего учащегося одной из екатеринбургских школ, он с 2014 года начал интересоваться новым молодежным увлечением, так называемым «зацепингом», – способом передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов, – отмечают в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. – Молодой человек просматривал десятки роликов в сети Интернет, где подростки выкладывали видео своих опасных трюков, и вынашивал идею повторить «подвиг» своих сверстников. Его даже не останавливал тот факт, что некоторые проделки зацеперов заканчивались трагично».

Сотрудники полиции составили в отношении матери подростка-нарушителя административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию своего ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 500 рублей. Информация об инциденте направлена в комиссию по делам несовершеннолетних. Также о произошедшем известят школу, в которой учится хулиган.

В полиции уточняют, что с начала 2017 года эпизод с участием зацеперов в екатеринбургском метрополитене является первым зарегистрированным фактом. «Впрочем, для уральской столицы – это не единственный случай подобной опасной забавы. В 2016 году полиция провела проверку по факту экстремального катания подростка между вагонами поезда в метрополитене в День города. Школьник прокатился от станции «Площадь 1905 года» до «Динамо». Сам мальчик пояснил полицейским, что после праздничного салюта спустился с друзьями в метро и просто решил прокатиться между вагонами. На маму подростка составили протокол по признакам состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ», – заключают в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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