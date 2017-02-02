В Первоуральске осудили черных риэлтеров, пытавшихся лишить пенсионерку жилья

Публикации за 02.02.17

В Первоуральске осудили двух мошенников за попытку лишить пенсионерку двухкомнатной квартиры.

Как сообщили NDNews.ru в ГУ МВД по Свердловской области, преступление произошло еще в 2011 году, когда 51-летний риэлтор, зная о задолженности пожилой женщины по коммунальным платежам в размере 60 000 рублей, предложил обменять ее двухкомнатную квартиру на улице Комсомольской на однокомнатную квартиру с доплатой. Для большей убедительности показал ей жилье, которое якобы предлагал к обмену.

Квартира женщине понравилась, и она согласилась на переезд, рассчитывая, что разницей между стоимостью квартир она погасит долги.

Подельник лжериэлтора, выступивший в качестве покупателя, стал собственником квартиры потерпевшей. При этом гражданка за неё не получила ни денежных средств, ни другого жилья, однако на протяжении четырех лет продолжала спокойно проживать в своей квартире.

В 2015 году пенсионерке стало известно о вынесенном заочном решении Первоуральского городского суда о её выселении, и только тогда потерпевшая обратилась в полицию.

В результате проведенных проверок 22 августа 2015 года следствием отдела МВД России по городу Первоуральску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации. 30 июня 2016 года уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия вину подсудимые так и не признали, однако в конце января 2017 года, перед вынесением приговора, они оформили в собственность пенсионерки однокомнатную квартиру. В настоящее время она проживает в новом жилье.

Первоуральский городской суд вынес приговор – три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, двум злоумышленникам, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе полное возмещение материального ущерба потерпевшей, суд вынес приговор в отношении обвиняемых, не связанный с лишением свободы.

Первоуральск, служба новостей РИА «Новый день»

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