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Екатеринбург

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Публикации за 02.02.17

В уральской глубинке задержали двух подруг за кражу старой электроплиты «Мечта» (ФОТО)

В уральской глубинке задержали двух подруг за кражу старой электроплиты «Мечта» (ФОТО)

Полицейские в Тавде задержали двух женщин, укравших старую электроплиту из квартиры дома на улице Лесопильщиков.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, вчера к участковому обратилась жительница Тавды, она рассказала, что из квартиры ее сына похищено имущество. На адрес выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что злоумышленники проникли в квартиру, сорвав навесной замок, и похитили электроплиту марки «Мечта». Ущерб для потерпевших составил 1150 рублей.

Новый День: В уральской глубинке задержали двух подруг за кражу старой электроплиты ''Мечта'' (ФОТО)

В ходе оперативно-разыскных мероприятий очевидцы указали на преступников. Ими оказались две ранее судимые местные жительницы 1976 и 1977 годов рождения. «Приятельницы запираться не стали и пояснили, что похитили электроплиту и сдали ее в местный пункт приема металлов за 100 рублей. На вырученные деньги приобрели алкоголь. Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу», – отмечают в ведомстве, добавляя, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, Андеруш Завятку

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