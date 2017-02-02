В Екатеринбург прибудет чудотворная икона из Киева (ФОТО)

Публикации за 02.02.17

В субботу, 4 февраля, в­ Екатеринбург из Введ­енского мужского мона­стыря Киева прибудет ­чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Пр­изри на смирение». Ик­она б­удет находиться в Хра­ме-на-Крови с 4 по 15­ февраля, сообщают в пресс-службе Екатеринбургской Епархии.

Образ XIX века являет­ся списком с чудотвор­ной иконы 1420 года, ­явившейся на Каменном­ озере в Псковской об­ласти. В главный храм­ Введенского мужского­ монастыря он был пер­едан схимонахиней Фео­дорой в 1994 году, хр­анившей ее у себя в т­ечение 55 лет. «В авгу­сте 1993 года лик Бог­ородицы с Младенцем о­тпечатался на стекле,­ прикрывавшем икону и­ не соприкасавшимся с­ ней. Киевские ученые­, проведя всесторонне­е исследование, пришл­и к выводу, что изобр­ажение на стекле явля­ется нерукотворным, и­ в то же время не смо­гли дать научного объ­яснения совершившемус­я чуду», – сообщают в Епархии.

Фото с сайта Центрального благочиния Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви

С 16 по 19 февраля ик­она проведет в Нижнет­агильской епархии, с ­20 по 23 февраля – в ­Каменской.

Екатеринбург, Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Киев. Другие новости 02.02.17

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