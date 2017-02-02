В Екатеринбург прибудет чудотворная икона из Киева (ФОТО)

В субботу, 4 февраля, в Екатеринбург из Введенского мужского монастыря Киева прибудет чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение». Икона будет находиться в Храме-на-Крови с 4 по 15 февраля, сообщают в пресс-службе Екатеринбургской Епархии.
Образ XIX века является списком с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. В главный храм Введенского мужского монастыря он был передан схимонахиней Феодорой в 1994 году, хранившей ее у себя в течение 55 лет. «В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем отпечатался на стекле, прикрывавшем икону и не соприкасавшимся с ней. Киевские ученые, проведя всестороннее исследование, пришли к выводу, что изображение на стекле является нерукотворным, и в то же время не смогли дать научного объяснения совершившемуся чуду», – сообщают в Епархии.
С 16 по 19 февраля икона проведет в Нижнетагильской епархии, с 20 по 23 февраля – в Каменской.
Екатеринбург, Киев, Служба информации РИА «Новый День»
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