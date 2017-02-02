В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты налогов на 15 миллионов рублей

Публикации за 02.02.17

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении руководства фирмы, не уплатившей налогов на сумму более 15 миллионов рублей.

Как сообщили NDNews.ru в СУ СКР по Свердловской области, в июле-октябре 2015 года руководство коммерческой организации, расположенной в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, не заплатило налоги на доходы физических лиц в особо крупном размере. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, руководством данного предприятия в бюджет Российской Федерации в общей сложности не уплачено более 15 миллионов рублей налога на доходы физических лиц.

Данное преступление было выявлено в ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками налоговых органов во взаимодействии с оперативниками полицейского подразделения по экономической безопасности и противодействия коррупции.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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