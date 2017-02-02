В Краснотурьинске за решетку отправили юного «тимуровца», воровавшего кошельки у доверчивых женщин

Публикации за 02.02.17

В Краснотурьинске школьника приговорили к реальному лишению свободы за воровство. Подросток изображал из себя тимуровца: помогал женщинам донести тяжелые сумки, а после забирал кошельки.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, юноша начал промышлять грабежами год назад. Мальчика воспитывал только отец (мама умерла), но отношения не заладились, дома ребенок ночевал редко, бродяжничал по знакомым и друзьям из неблагополучных семей. В феврале прошлого года подросток совершил первое преступление. Он подошел к пожилой женщине, предложил донести сумку с продуктами, женщина приятно удивилась вежливому мальчику и доверила сумку. По пути они разговорились, подросток донес сумку до квартиры женщины и, уходя, прихватил кошелек. Спустя несколько дней «тимуровец» повторил схему с другими женщинами, попался полицейским и был поставлен на учет в ПНД. Но через неделю пошел на новый «подвиг».

В апреле прошлого года подростка судили по пяти преступлениям, ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 130 часов. Наказание не помогло, мальчик продолжил воровать, а деньги тратил на еду и алкоголь. На его счету кражи, грабежи, причинение телесных повреждений. В итоге дело закончилось реальным лишением свободы. Подростка приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии, причем в производстве Межмуниципального отдела МВД России «Краснотурьинский» находится еще несколько уголовных дел по совершенным этим же ребенком преступлениям.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

Краснотурьинск. Другие новости 02.02.17

Свердловский областной суд отказал в прошении разблокировать счета Виктора Контеева. / «Опасно для жизни»: автодорогу на подъезде к станции Колюткино, где с рельсов сошли вагоны, перекрыли (ФОТО). / В Серове в жилом доме вырос двухметровый сталагмит фекалий (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»