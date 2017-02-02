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Публикации за 02.02.17

В Краснотурьинске за решетку отправили юного «тимуровца», воровавшего кошельки у доверчивых женщин

В Краснотурьинске за решетку отправили юного «тимуровца», воровавшего кошельки у доверчивых женщин

В Краснотурьинске школьника приговорили к реальному лишению свободы за воровство. Подросток изображал из себя тимуровца: помогал женщинам донести тяжелые сумки, а после забирал кошельки.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, юноша начал промышлять грабежами год назад. Мальчика воспитывал только отец (мама умерла), но отношения не заладились, дома ребенок ночевал редко, бродяжничал по знакомым и друзьям из неблагополучных семей. В феврале прошлого года подросток совершил первое преступление. Он подошел к пожилой женщине, предложил донести сумку с продуктами, женщина приятно удивилась вежливому мальчику и доверила сумку. По пути они разговорились, подросток донес сумку до квартиры женщины и, уходя, прихватил кошелек. Спустя несколько дней «тимуровец» повторил схему с другими женщинами, попался полицейским и был поставлен на учет в ПНД. Но через неделю пошел на новый «подвиг».

В апреле прошлого года подростка судили по пяти преступлениям, ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 130 часов. Наказание не помогло, мальчик продолжил воровать, а деньги тратил на еду и алкоголь. На его счету кражи, грабежи, причинение телесных повреждений. В итоге дело закончилось реальным лишением свободы. Подростка приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии, причем в производстве Межмуниципального отдела МВД России «Краснотурьинский» находится еще несколько уголовных дел по совершенным этим же ребенком преступлениям.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

Краснотурьинск. Другие новости 02.02.17

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