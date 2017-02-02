В Екатеринбурге перед судом предстанет баскетболист, «продававший» автомобили из Европы

Публикации за 02.02.17

Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Арамиль Вячеслава Кирсанова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

По версии следствия, Кирсанов более 6 лет (с июля 2002 года по декабрь 2008 года) обманывал потерпевших, представляясь человеком, который занимается поставкой автомобилей из стран Евросоюза в Россию. В этот период он был наемным игроком в различных городских и региональных баскетбольных командах. Потенциальные клиенты обращались к Вячеславу Кирсанову с заявками на поставку иномарок, передавали задаток и в результате машины не получали. Следствие установило, что за 6 лет Кирсанов обманул не менее 15 граждан, причинив им ущерб на сумму более 10 миллионов рублей, 18 тысяч долларов США и свыше 35 тысяч евро, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Бывшему спортсмену предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 2,3,4 ст. 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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