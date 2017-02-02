В Свердловский арбитраж поступил иск о банкротстве Уральского турбинного завода

Публикации за 02.02.17

«Российская электротехническая компания» требует признать банкротом АО «Уральский турбинный завод». Старейшее предприятие Екатеринбурга входит в холдинг «Ротек», подконтрольный группе компаний «Ренова». Иск о банкротстве поступил в Арбитражный суд Свердловской области 1 февраля и пока не принят к производству. В документе указывается сумма долга УТЗ – свыше 4 миллионов рублей.

Руководство завода заявляет, что задолженность образовалась по недоразумению при расчете с поставщиком, а поданный иск о банкротстве не стоит расценивать серьезно. «Выручка Уральского турбинного завода исчисляется в миллиардах рублей, а дебиторская задолженность составляет сотни миллионов. Количество транзакций – тысячи. Почему вовремя не произошла оплата контракта на изготовление внутрицехового электрошкафа, поставленного организацией с выручкой в 29 миллионов рублей за 2015 год, мы обязательно разберемся. Возможно, у кого-то из технических специалистов возникли сомнения в качестве продукции, может быть, появились вопросы к оформлению документов или это просто ошибка», – прокомментировал председатель Совета директоров УТЗ Михаил Лифшиц.

Уральский турбинный завод является крупным проектировщиком и изготовителем паровых и газовых турбин. Продукция завода, который начал свою историю с 1938 года, востребована на территории России и странах СНГ. К примеру, Москва практически полностью обеспечивается электроэнергией и теплом за счет уральских турбин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

В Екатеринбурге перед судом предстанет баскетболист, «продававший» автомобили из Европы. / Почитать Куйвашева и придумать, как реализовать в жизни его заявления: депутаты заксо получили установки на 2017 год. / В пробе «Б» боксера Александра Поветкина нашли допинг. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»