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Публикации за 02.02.17

В Свердловский арбитраж поступил иск о банкротстве Уральского турбинного завода
Фото с сайта wiki-org.ru

В Свердловский арбитраж поступил иск о банкротстве Уральского турбинного завода

«Российская электротехническая компания» требует признать банкротом АО «Уральский турбинный завод». Старейшее предприятие Екатеринбурга входит в холдинг «Ротек», подконтрольный группе компаний «Ренова». Иск о банкротстве поступил в Арбитражный суд Свердловской области 1 февраля и пока не принят к производству. В документе указывается сумма долга УТЗ – свыше 4 миллионов рублей.

Руководство завода заявляет, что задолженность образовалась по недоразумению при расчете с поставщиком, а поданный иск о банкротстве не стоит расценивать серьезно. «Выручка Уральского турбинного завода исчисляется в миллиардах рублей, а дебиторская задолженность составляет сотни миллионов. Количество транзакций – тысячи. Почему вовремя не произошла оплата контракта на изготовление внутрицехового электрошкафа, поставленного организацией с выручкой в 29 миллионов рублей за 2015 год, мы обязательно разберемся. Возможно, у кого-то из технических специалистов возникли сомнения в качестве продукции, может быть, появились вопросы к оформлению документов или это просто ошибка», – прокомментировал председатель Совета директоров УТЗ Михаил Лифшиц.

Уральский турбинный завод является крупным проектировщиком и изготовителем паровых и газовых турбин. Продукция завода, который начал свою историю с 1938 года, востребована на территории России и странах СНГ. К примеру, Москва практически полностью обеспечивается электроэнергией и теплом за счет уральских турбин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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