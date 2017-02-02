Главному гаишнику Каменска-Уральского прочат должность начальника ГИБДД Екатеринбурга

Публикации за 02.02.17

Руководитель ГИБДД Каменска-Уральского, подполковник Вадим Буйдалин в ближайшее время переедет в Екатеринбург.

Как передает корреспондент NDNews.ru, информация об этом сегодня появилась в социальных сетях и средствах массовой информации Каменска-Уральского. В отделе пропаганды ГИБДД Свердловской области подтверждают, что Буйдалину предложена вышестоящая должность, однако какой именно пост займет правоохранитель, пока не называется. Не исключено, что его назначат начальником ГИБДД Екатеринбурга либо замначальника областного управления Госавтоинспекции. Так или иначе, пока официального приказа о назначении нет.

Напомним, в январе с должности начальника ГИБДД Екатеринбурга ушел Вячеслав Горев. Он вернулся в Ирбит, где возглавил службу участковых уполномоченных.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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