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Публикации за 02.02.17

Главному гаишнику Каменска-Уральского прочат должность начальника ГИБДД Екатеринбурга
Фото – KU66.ru

Главному гаишнику Каменска-Уральского прочат должность начальника ГИБДД Екатеринбурга

Руководитель ГИБДД Каменска-Уральского, подполковник Вадим Буйдалин в ближайшее время переедет в Екатеринбург.

Как передает корреспондент NDNews.ru, информация об этом сегодня появилась в социальных сетях и . В отделе пропаганды ГИБДД Свердловской области подтверждают, что Буйдалину предложена вышестоящая должность, однако какой именно пост займет правоохранитель, пока не называется. Не исключено, что его назначат начальником ГИБДД Екатеринбурга либо замначальника областного управления Госавтоинспекции. Так или иначе, пока официального приказа о назначении нет.

Напомним, в январе с должности начальника ГИБДД Екатеринбурга ушел Вячеслав Горев. Он вернулся в Ирбит, где возглавил службу участковых уполномоченных.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

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