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Публикации за 02.02.17

МКС «Единой России» в Екатеринбурге будет заседать за закрытыми дверями

МКС «Единой России» в Екатеринбурге будет заседать за закрытыми дверями

Завтра в Екатеринбурге состоится заседание Межрегионального координационного совета «Единой России» по Свердловской области и Тюменской «матрешке». Его проведет руководитель МКС, депутат Государственной думы РФ Иван Квитка.

По данным источников NDNews.ru в партии, заседание будет закрытым от прессы, но самый волнующий свердловчан вопрос – о губернаторских выборах – обсуждать пока не планируется. Основной темой заседания, в котором приглашены участвовать четыре губернатора, станет претворение в жизнь плана реализации предвыборной программы ЕР, принятого на съезде партии в январе.

Косвенным подтверждением этого служат заявления Ивана Квитки, сделанные на вчерашнем заседании Тюменского регионального политсовета: «По словам председателя партии Дмитрия Медведева, она («Единая Россия» – прим. ред.) стала бесспорным лидером избирательной кампании в 2016 году, одержав убедительную победу. Кроме того, она является главным политическим ресурсом президента», – подчеркнул депутат. Поэтому особое место в работе «Единой России», по его словам, должны занять партийные проекты.

То, по какой модели будут проводиться праймериз ЕР на выборах губернатора Свердловской области, по всей вероятности, решится через несколько дней – 7 февраля, когда состоится заседание президиума генерального совета партии. Сами праймериз состоятся в конце мая.

Екатеринбург, Тюмень, Евгения Вирачева

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