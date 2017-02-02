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Екатеринбург

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Публикации за 02.02.17

Против сотрудников свердловских колоний за год возбудили 60 уголовных дел

Против сотрудников свердловских колоний за год возбудили 60 уголовных дел

Против сотрудников учреждений свердловского ГУФСИН России в 2016 году возбудили 60 уголовных дел. Об этом NDNews.ru сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко, обобщив результаты работы ведомственного УСБ.

По словам собеседника агентства, по материалам, которые собрали в результате оперативной работы офицеры управления собственной безопасности ГУФСИН, 17 сотрудников и 7 работников были признаны виновными в совершении преступлений. «Пятеро получили реальные сроки, 9 – условные. Четверо осуждены к исправительным работам», – сказал Левченко, добавив, что другие осужденные получили штрафы или в отношении них были прекращены дела за примирением сторон. Также 10 сотрудников УИС были уволены по результатам служебных проверок, 49 получили взыскания..

Среди «оборотней в погонах» снизилось количество сотрудников воспитательной службы, но при этом произошло увеличение в рядах коррупционеров представителей медицинской службы. Чаще всего представителей ГУФСИН ловят на взятках и превышении должностных полномочий. «Преступления, на которые идут сотрудники, в основном связаны с предоставлением зэкам необоснованных льгот и послаблений в режиме отбывания наказания, а также с передачей осужденным в личное пользование средств сотовой связи за незаконное денежное вознаграждение», – уточнил Левченко.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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