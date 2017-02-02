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Екатеринбург

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Публикации за 02.02.17

В арбитражном суде новая волна исков – от правообладателя на товарные знаки мультфильма «Маша и медведь»

В арбитражном суде новая волна исков – от правообладателя на товарные знаки мультфильма «Маша и медведь»

В арбитражном суде Свердловской области зафиксировали новую волну исков в отношении свердловских компаний и индивидуальных предпринимателей от ООО «Маша и медведь».

Как передает корреспондент NDNews.ru, только за два последних дня в суд было подано семь исковых заявлений от правообладателей товарных знаков – ООО «Маша и медведь» в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, по мнению истца, неправомерно использовавших образы главных героев популярного мультсериала.

В каждом из вышеуказанных исков сумма, которую с ответчика намерено взыскать общество, составляет 50 тысяч рублей. Свердловская область заняла второе место после Москвы по количеству рассматриваемых исков о нарушении имущественных прав.

Отметим, что ранее исковые заявления ООО «Маша и медведь», как правило, удовлетворялись. Так, например, в ходе суда с предпринимателем Ниной Селиверстовой общество отсудило у предпринимателя 20 тысяч рублей за незаконную продажу заколок с изображением медведя из мультфильма. Стоит отметить, что иски от общества периодически рассматриваются в свердловском арбитраже – после того как ревизоры, работающие на компанию, исследуют розничную торговлю в муниципалитетах. При этом проверяют не только Екатеринбург или Нижний Тагил, но и небольшие населенные пункты – такие как Верхотурье или Талица.

Только за 2016 год ООО «Маша и медведь» подало исков на общую сумму 87 миллионов рублей.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

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