NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 02.02.17

В уральских СИЗО на 30% сократилось число арестантов

В уральских СИЗО на 30% сократилось число арестантов

В Свердловской области снизилось число граждан, находящихся под арестом в следственных изоляторах.

Как сообщил сегодня начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко, по данным на 1 января в СИЗО региона содержалось 2980 человек (88,5% от общего числа мест). За год количество арестантов под стражей сократилось на 30,4%. «Для разгрузки СИЗО руководство свердловского ГУФСИН, отдел СИЗО продолжали взаимодействие с судами, органами прокуратуры по вопросам сокращения сроков расследования уголовных преступлений, рассмотрения дел судами первой и второй инстанций, ускорения документального оформления судебных решений», – рассказал собеседник агентства.

Особого внимания удостаивались лица, которые содержались в СИЗО после судебных вердиктов более 2 месяцев, а также те, кто ожидал решений по апелляциям. Также на обсуждение не раз выносились вопросы об обоснованности избрании меры пресечения и продлении сроков содержания под стражей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 02.02.17

В арбитражном суде новая волна исков – от правообладателя на товарные знаки мультфильма «Маша и медведь». / Против сотрудников свердловских колоний за год возбудили 60 уголовных дел. / Как совместить танец, бокс, силовые упражнения и драйв, рассказали на мастер-классе по новому направлению Zumba Strong (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter