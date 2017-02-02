В уральских СИЗО на 30% сократилось число арестантов

Публикации за 02.02.17

В Свердловской области снизилось число граждан, находящихся под арестом в следственных изоляторах.

Как сообщил сегодня начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко, по данным на 1 января в СИЗО региона содержалось 2980 человек (88,5% от общего числа мест). За год количество арестантов под стражей сократилось на 30,4%. «Для разгрузки СИЗО руководство свердловского ГУФСИН, отдел СИЗО продолжали взаимодействие с судами, органами прокуратуры по вопросам сокращения сроков расследования уголовных преступлений, рассмотрения дел судами первой и второй инстанций, ускорения документального оформления судебных решений», – рассказал собеседник агентства.

Особого внимания удостаивались лица, которые содержались в СИЗО после судебных вердиктов более 2 месяцев, а также те, кто ожидал решений по апелляциям. Также на обсуждение не раз выносились вопросы об обоснованности избрании меры пресечения и продлении сроков содержания под стражей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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