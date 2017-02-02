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Публикации за 02.02.17

В Красноуральске жена рассердилась на мужа и задушила его проводом от утюга

В Красноуральске жена рассердилась на мужа и задушила его проводом от утюга

В Красноуральске суд отправил за решетку местную 30-летнюю жительницу. Женщина рассердилась на мужа, который пригрозил ей ножом, и задушила обидчика проводом от утюга.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, преступление было совершено 3 октября. В тот день в доме на улице Широкова на кухне завязалась семейная ссора – мужчина пригрозил ножом своей изрядно подвыпившей жене. Женщина вышла из кухни, увидела на шифоньере утюг и его проводом задушила супруга. Позже она призналась правоохранителям, что к моменту преступления мужчина ей уже не угрожал, и она могла просто уйти из дома. Но она «решила совершить убийство сожителя, поскольку сильно рассердилась на него». После убийства женщина пошла к знакомым и начала рассказывать, что ее муж пропал, когда поехал кормить собаку своего знакомого, попросившего посмотреть за животным. После того, как тело нашли, она какое-то время придерживалась своей версии, но после созналась.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Даме дали 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Красноуральск, служба информации РИА «Новый День»

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