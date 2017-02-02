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Публикации за 02.02.17

Назначена дата начала процесса по делу кровавой банды Тропиканки из Нейво-Шайтанского

Назначена дата начала процесса по делу кровавой банды Тропиканки из Нейво-Шайтанского

Стала известна дата начала судебного процесса по уголовному делу так называемой банды Тропиканки (жительницы поселка Нейво-Шайтанский Светланы Степанько), члены которой обвиняются в серии жестоких убийств односельчан. «Слушания стартуют 9 февраля, начало первого заседания – в 10:00», сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Свердловского областного суда.

В числе фигурантов дела – коммерсант из Алапаевска Наталья Глаголева, Светлана Степанько, 26-летний гражданский муж последней Илья Муравьев, а также возлюбленный дочери Степанько 27-летний Вячеслав Неглец. По версии следствия, предприниматель Глаголева, торговавшая кожей и мехом, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому могла предлагать кредиты банка на покупку своих товаров. Осенью 2015 года она предложила своей знакомой Светлане Степанько найти асоциальных людей. На них оформлялись кредиты в банке, после поступления денежных средств на счет Глаголева с компаньонами присваивала деньги.

Степанько при этом сама задолжала Глаголевой и таким образом надеялась погасить долг. Заодно к схеме она подключила своего сожителя Илью и друга своей дочери Вячеслава Неглеца. Степанько, за которой закрепилась кличка «Тропиканка», стала лидером преступной группы.

Подельники оформили как минимум три липовых кредита – два на крепко пьющих мужчин и один на знакомую женщину. Но в банке заподозрили неладное и начали проверку. Светлана Степенько, Илья Муравьев, Вячеслав Неглец решили убить потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты. Одного из мужчин они споили и сожгли в его доме, другому проломили череп металлическим прутом и оставили в лесу, женщина также погибла от их рук.

Причастные к убийствам были задержаны в феврале 2016 года, сейчас они находятся под стражей. Наталья Глаголева, обвиняемая только в мошенничестве, отпущена под залог. Уголовное дело будет рассматриваться в Свердловском областном суде.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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