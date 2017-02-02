ФСБ и полиция провели обыски в екатеринбургской штаб-квартире сайентологов

Публикации за 02.02.17

Сотрудники ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области провели очередной обыск в офисе у сайентологов. Представителей организации подозревают в незаконном получении десятков миллионов рублей.

Как сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, накануне сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области во взаимодействии с представителями УФСБ проведен комплекс оперативно-следственных действий в помещениях региональной некоммерческой организации, расположенной на улице Белинского в Екатеринбурге.

«Визит силовиков в это учреждение проходил в рамках ранее возбужденного Главным следственным управлением областного полицейского главка уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». Органами внутренних дел установлено, что фактически основной деятельностью данной организации является извлечение прибыли путем проведения платных тренингов и семинаров. При этом лицензия на осуществление образовательной деятельности у организации отсутствует», – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его предварительным данным, сумма дохода, полученного представителями этой организации, составила несколько десятков миллионов рублей.

Речь идет о здании на улице Белинского, 86, где располагается своего рода штаб-квартира НП «Уральский Центр распространения Дианетики и Сайентологии». Стоит отметить, что обыски в организации проводились в конце июля прошлого года, после чего представители организации резко свернули деятельность на территории Екатеринбурга, но спустя некоторое время вновь взялись за свое.

Екатеринбург,, Максим Бородин

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