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Публикации за 03.02.17

В Верхней Салде задержали подозреваемого в серии нападений на старушек (ФОТО)

В Верхней Салде задержали подозреваемого в серии нападений на старушек (ФОТО)

Сотрудники полиции Верхней Салды задержали подозреваемого в ограблениях пожилых женщин. Установлена его причастность к аналогичным преступлениям в Нижнем Тагиле.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в конце 2016 года в Верхней Салде произошла серия грабежей, жертвами которых становились пожилые женщины. Злоумышленник действовал по одной и той же схеме: под разными предлогами проникал в квартиры пенсионерок и под угрозой насилия забирал все ценное.

Так, в конце ноября в дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» обратилась 79-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее ограбили, причем преступника в дом пустила она сама. Как выяснилось, на улице к пожилой женщине подошел мужчина, который предложил помочь занести в квартиру тяжелые сумки. Та согласилась. Пока они поднимались по лестнице, мужчина рассказал, что он электрик, и предложил помочь получить хорошие льготы на оплату электроэнергии. Попав в квартиру под предлогом осмотра электроприборов, он убедился, что дома больше никого нет, толкнул пожилую женщину на диван и начал душить. Убедившись, что жертва достаточно напугана и кричать не станет, стал искать в квартире ценности. Однако пенсионерка сумела позвать на помощь, спугнув тем самым злоумышленника. Он убежал из квартиры, прихватив кошелек и мобильный телефон, причинив ущерб на сумму 1200 рублей.

Спустя несколько дней точно по такой же схеме грабитель попал в дом другой пенсионерки, откуда аналогичным образом похитил сумку с продуктами питания и сотовым телефоном.

И еще один факт случился месяцем раньше на улице Энгельса. Пройдя за жертвой до квартиры, мужчина толкнул хозяйку жилища в комнату, ударил и забрал деньги и ювелирные украшения на сумму более 100 тысяч рублей.

Больше месяца понадобилось полицейским, чтобы установить личность злоумышленника. В результате грамотно спланированного комплекса оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Все пострадавшие женщины узнали в подозреваемом своего обидчика. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Отметим, что подозреваемый – мужчина 1987 года рождения, зарегистрирован в Красноуфимске, в последнее время проживал в Нижнем Тагиле, неоднократно судим за различные преступления имущественного характера, последний раз вышел из мест лишения свободы в 2014 году.

Если у граждан имеется информация о причастности его к другим преступлениям, их просят сообщить в дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» по телефону (343 45) 2-46-65 и 02.

Новый День: В Верхней Салде задержали подозреваемого в серии нападений на старушек (ФОТО)

Верхняя Салда, Служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Салда. Другие новости 03.02.17

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