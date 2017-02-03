Аферисты из Екатеринбурга с «липовыми» судебными решениями пытались ограбить 26 банков

Публикации за 03.02.17

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных бланков судебных решений.

Как сообщила NDNews.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступники пытались незаконно получить деньги со счетов клиентов 26 банков. Первая информация о попытке похитить деньги с использованием поддельных исполнительных актов поступила в полицию уральской столицы из судебных органов в конце 2015 года. Оперативно-технические мероприятия позволили установить личность афериста и задержать его. Им оказался автомеханик 1979 года рождения из Новоуральска. Значительную помощь в изобличении подозреваемого оказала служба безопасности банка, в котором был открыт счет злоумышленника. В квартире мошенника были изъяты компьютер, поддельные печати и штампы судов, офисная техника, на которой изготавливались подделки. «При изучении информации, содержащейся на жестком диске компьютера подозреваемого, полицейским удалось выявить порядка 50 дополнительных эпизодов преступной деятельности. Также оперативники и следствие сумели установить и задержать одного из двух соучастников фигуранта – жителя Екатеринбурга, 1985 года рождения. Розыск второго соучастника сейчас продолжается», – отметила собеседница агентства.

По информации пресс-группы УМВД РФ по Екатеринбургу, преступления совершались с января 2015 по апрель 2016 года. Организатор аферы самостоятельно изготавливал документы, подделывая печати судов. Противоправным путем он получил доступ к сведениям об остатках на лицевых счетах граждан в различных банках. При этом злоумышленник выбирал в качестве жертв лиц, работающих в сфере строительства, рассчитывая, что они обладают значительным объемом денежных средств. Обвиняемый разослал поддельные исполнительные листы 26 кредитным организациям в 18 субъектах России. В каждом документе содержались требования списать со счета «должника» определенную сумму в пользу указанного получателя. Размер варьировался от 100 до 400 тысяч рублей. Для перевода денег злоумышленник открыл счет в одном из банков Екатеринбурга. Двое его соучастников периодически звонили в банки и интересовались, переведены ли деньги.

«От неминуемых убытков ничего не подозревавших владельцев счетов спасла бдительность банковских работников, которые направили запросы в соответствующие суды для проверки подлинности присланных решений о списании денег, а те уже обратились за помощью к полиции. По поддельному акту перевел около трехсот тысяч рублей лишь один банк. В настоящее время расследование уголовного дела окончено. Материалы направлены из полиции в суд для рассмотрения по существу», – отмечают в ведомстве.

В прошлом году председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев сообщал, что на территории региона выявлено более 200 «липовых» судебных решений. «Все началось с приказов по зарплатам в 3-3,5 тысячи рублей, потом сумма выросла до 300 тысяч рублей. Затем появились поддельные решения по квартирам, по выдворениям иностранцев и так далее. К сожалению, пока расследование уголовных дел, возбужденных по данным фактам, не в нашу пользу. Их попросту мало», – отметил главный судья региона.

О поддельных судебных приказах мировых судей и решений районных судов впервые заговорили в 2013 году, когда начали выявлять «липовые» документы о взыскании долгов по займу и по зарплате. В течение прошедших лет были обнаружены поддельные постановления о досрочном освобождении осужденных и отмене принудительного лечения. Полиция также рапортовала о задержании «черных риелторов», которые использовали поддельные судебные решения и паспорта, оформляя квартиры на умерших лиц. В дальнейшем объекты собственности перепродавались, а полученными от продажи денежными средствами участники группы распоряжались по своему усмотрению. «Таким образом, они совершили 31 преступление. Ущерб составил более 58 млн рублей. По всем фактам следственными органами были возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство. В настоящее время все фигуранты задержаны и ожидают решения суда», – сообщали ранее в пресс-службе областного полицейского главка.

Вместе с тем, за подобные махинации, по данным на февраль 2016 года, было привлечено к ответственности всего 6 лиц, и не найдено ни одного человека, кто изготавливал поддельные документы. «Эффективность расследований невысока. Если учесть, что срок давности по таким делам – два года, то осталась вероятность привлечь к ответственности лишь по трем десяткам поддельных решений», – резюмировал год назад главный судья Свердловской области.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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