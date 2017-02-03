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Екатеринбург

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Публикации за 03.02.17

Спецборт МЧС доставил в Екатеринбург из московской клиники тяжелобольного ребенка (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

Спецборт МЧС доставил в Екатеринбург из московской клиники тяжелобольного ребенка (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

Cамолет Ан-148 МЧС России, вылетевший из подмосковного аэродрома Раменское, доставил в Екатеринбург тяжелобольного ребенка. Маленький уралец, проходивший лечение в столичной клинике, прибыл в уральскую столицу накануне.

Новый День: Спецборт МЧС доставил в Екатеринбург из московской клиники тяжелобольного ребенка (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, ребенка сопровождали медицинские специалисты государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволили оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета.

Новый День: Спецборт МЧС доставил в Екатеринбург из московской клиники тяжелобольного ребенка (ФОТО)

После того как спецборт совершил посадку в Екатеринбурге, ребенка на машине скорой помощи доставили для продолжения лечения в детскую городскую клиническую больницу.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 03.02.17

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